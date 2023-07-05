Генеральный секретарь ОПЕК назвал Россию важным союзником в стабилизации цен на нефтяных рынках

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Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что ОПЕК считает РФ важным союзником в стабилизации цен на нефть. Об этом пишет РИА Новости.
«Следовательно, Россия — союзник в этом соглашении для сохранения стабильности нефтяных рынков», — отметил аль-Гайс.
Уточняется, ранее генсек ОПЕК сообщал, что планирует посетить Россию. Также возможно его участие в Российской энергетической неделе в Москве в октябре.
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