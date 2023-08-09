Генконсул РФ Захаров: Крупный бизнес США не хочет терять связи с Россией

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Генконсул отметил, что такие цифры абсолютно не отвечают потенциалу российской и американской сторон. Понять обеспокоенность крупных американских бизнесменов вполне можно. По словам Захарова, в США в последнее время внимательно следят за проходящими в России экономическими форумами. В этом прослеживается даже какой-то ревнивый интерес. Например, в прошлом году была попытка провести форум Хьюстон - Африка, но он смог собрать только представителей крупного бизнеса. Это шаги вдогонку. Ни терять российский рынок, ни отдавать его кому-то другому американский бизнес не хочет, заключил дипломат.
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