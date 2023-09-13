Генпрокуратура не будет взыскивать активы HeidelbergCement в пользу государства

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял отказ от иска Генеральной прокуратуры об истребовании в пользу государства долей ООО «ХайдельбергЦемент Рус» и акций ОАО «Гурово-Бетон», а также акций АО «Сырьевая компания» и АО «Сланцевый цементный завод «Цесла».
Все эти компании входят в состав немецкого концерна HeidelbergCement, одного из крупнейших и влиятельных производителей цемента в мире. Судья постановил принять отказ от иска и прекратить производство по делу, передает «ИнтерФакс». Представительница Генпрокуратуры пояснила, что решение об отказе от иска связано с дополнительной проверкой выяснившихся особых обстоятельствах, которые свидетельствуют о том, что существует возможность защиты интересов государства иным правовым способом.
Ранее иск о взыскании российских активов холдинга мотивировалось тем, что HeidelbergCement зарегистрирована на территории иностранного государства и в сложившихся политических условиях может совершать действия, направленные на вывод имущественного комплекса подконтрольных предприятий или передачу их третьим лицам, что может повлечь за собой падение производства, остановку мощностей, создание искусственного дефицита на рынке производимой продукции.
Для представителя ответчика решение суда было неожиданным — компания готовилась к долгому судебному разбирательству. Информированный источник сообщил корреспонденту издания, что руководство холдинга HeidelbergCement в ответ на исковые требования обязалось сохранить объемы производства, штатную численность сотрудников на своих предприятиях в России, а также искусственно не завышать цены на производимые строительные товары.
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Ранее иск о взыскании российских активов холдинга мотивировалось тем, что HeidelbergCement зарегистрирована на территории иностранного государства и в сложившихся политических условиях может совершать действия, направленные на вывод имущественного комплекса подконтрольных предприятий или передачу их третьим лицам, что может повлечь за собой падение производства, остановку мощностей, создание искусственного дефицита на рынке производимой продукции.
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Александр Бойцов