Генпрокурор РФ Краснов поручил проверить расходование бюджетных денег на развитие IT-отрасли

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дал поручение проверить законность использования бюджетных средств, которые направлены на развитие отрасли информационных технологий. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства в своем телеграм-канале.
Отмечается, что в рамках проверки сотрудники прокуратуры должны будут оценить полноту, законность и своевременность финансирования мероприятий по обеспечению ускоренного развития IT-отрасли.
По данным пресс-службы, особое внимание будет обращаться на предоставление мер господдержки для разработки отечественных программ для развития производства высокотехнологичной продукции промышленности.
Напомним, ранее выяснилось, что объем нелегального российского программного обеспечения увеличился более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Руководитель департамента информационно-аналитических исследований T.Hunter Игорь Бедеров пояснил, что рост объема нелегального ПО связан с тем, что пираты перешли на российские продукты. Отмечается, что в этом году рост составил около 230%.
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По данным пресс-службы, особое внимание будет обращаться на предоставление мер господдержки для разработки отечественных программ для развития производства высокотехнологичной продукции промышленности.
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Екатерина Коршунова