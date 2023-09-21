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Германия продолжает скупать российские углеводороды всеми возможными способами, вопреки любым санкциям. На покупку газойля, используемого для изготовления дизельного или печного топлива, Берлин в 2023 году израсходовал 451 миллион евро.
Однако во всем мире научились тщательно скрывать происхождение нефти и нефтепродуктов. Небольшие партии соединялись друг с другом и образовывали в итоге крупную поставку. Несмотря на эмбарго ЕС, Германия, используя обходные пути, продолжает закупку российских углеводородов. С начала 2023 года объем нефти, попавший в ФРГ через Индию, увеличился в 12 раз. Страны запада вынуждены хитрить и переплачивать, чтобы обойти свои собственные запреты и правила.
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Александр Бойцов