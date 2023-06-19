Гладков: в Шебекине уничтожено 11 предприятий

Фото: сайт Кремля
Губернатор Гладков рассказал, что в белгородском Шебекине будет расти безработица
Из-за обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины на территории города Шебекина оказались повреждены 11 предприятий, что может повлечь рост безработицы в Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
По данным Минсоцтруда области, из чуть более 200 предприятий городского округа продолжают функционировать только 109, где трудоустроено чуть больше трёх тысяч человек.
Ранее сообщалось, что минимум семь человек пострадали при обстреле города Валуйки Белгородской области.
Напомним, что утром, в понедельник, 19 июня, стало известно об обстреле населённого. По предварительным данным, пострадали пять жилых домов и четыре частных домовладения, в них были выбиты стёкла и посечены фасады. Кроме этого, автомобили раскидало взрывной волной по стоянке.
По данным Минсоцтруда области, из чуть более 200 предприятий городского округа продолжают функционировать только 109, где трудоустроено чуть больше трёх тысяч человек.
Напомним, что утром, в понедельник, 19 июня, стало известно об обстреле населённого. По предварительным данным, пострадали пять жилых домов и четыре частных домовладения, в них были выбиты стёкла и посечены фасады. Кроме этого, автомобили раскидало взрывной волной по стоянке.
Андрей Гаврилов