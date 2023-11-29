Глава «Абрау-Дюрсо» назвал стоимость хорошего российского вина

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Президент российской винодельческой компании «Абрау-Дюрсо» Павел Титов рассказал о минимальной стоимости за бутылку российского вина, в интервью для «РИА Новости».
«Я бы оставался при своей теории про 400 рублей для отечественного вина. Точнее, 350–400 рублей для тихого и 400–450 для игристого: у последнего производственный цикл сложнее, следовательно, и себестоимость выше», - так Титов ответил на вопрос о минимальной стоимости хорошего российского вина.
Однако, он отметил, что на скидке бутылка хорошего игристого вина может стоить 350 рублей.
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