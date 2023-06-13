Глава АвтоВАЗа объяснил провал Lada на экспортных рынках

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Продажам за рубежом мешает отсутствие господдержки
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов прокомментировал неудачи компании Lada на зарубежных рынках. В разговоре с РИА Новости он отметил, что успешность экспортных стратегий АвтоВАЗа в значительной мере определяется готовностью их партнеров к сотрудничеству в сфере государственного регулирования.
Высокопоставленный менеджер напомнил о наличии ассамблеи автомобилей в Узбекистане и Казахстане, но подчеркнул, что для активации данных производственных мощностей необходимо принятие соответствующих государственных мер в области технического регулирования.
Максим Соколов также отметил, что в случае принятия мер поддержки со стороны государства, АвтоВАЗ в 2023 году сможет реализовать за рубежом порядка 15 тысяч автомобилей. В противном случае, годовой объем экспортных продаж составит около десяти тысяч единиц. Он также упомянул, что за последние полгода компании пришлось корректировать экспортные планы, снижая их в 2-3 раза.
В Санкт-Петербурге на бывшем заводе Nissan перезапустят производство китайских автомобилей под брендом Lada уже 14 июня текущего года.
Высокопоставленный менеджер напомнил о наличии ассамблеи автомобилей в Узбекистане и Казахстане, но подчеркнул, что для активации данных производственных мощностей необходимо принятие соответствующих государственных мер в области технического регулирования.
Максим Соколов также отметил, что в случае принятия мер поддержки со стороны государства, АвтоВАЗ в 2023 году сможет реализовать за рубежом порядка 15 тысяч автомобилей. В противном случае, годовой объем экспортных продаж составит около десяти тысяч единиц. Он также упомянул, что за последние полгода компании пришлось корректировать экспортные планы, снижая их в 2-3 раза.
В Санкт-Петербурге на бывшем заводе Nissan перезапустят производство китайских автомобилей под брендом Lada уже 14 июня текущего года.
Артем Кузьмин