Поночевный обсудил с сотрудниками дмитровской стекольной фабрики планы развития

Фото: администрация Дмитровского г. о.
Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный познакомился с работой производственного цеха предприятия «Ахагласс», расположенный в селе Рогачёво. Там изготавливают изделия из плоского стекла и зеркал любых форм и размеров, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
На предприятии трудятся 45 сотрудников, большинство – местные жители. Поночевный осмотрел современный производственный цех компании, поговорил с руководством и трудовым коллективом.
Руководители компании показали гостям свои конструкторские находки, такие как стеклянная вешалка и другие решения. Они рассказали о трендах рынка и популярных позициях, обсудили возможности поддержки бизнеса.
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«Контакт с предприятиями очень важен. Нам нужно знать, нужна ли им поддержка, отвечать на вопросы людей. Жизнь муниципалитета и жизнь предприятия обычно тесно связаны. Общение помогает преодолеть сложности и сделать лучше повседневную реальность граждан и бизнеса», – отметил Поночевный.
«Наша встреча с Ильёй Игоревичем прошла позитивно. Видно, что глава знает здесь каждую берёзку. Он рассказал о множестве городских проектов, которые нас заинтересовали. Мы активно участвуем в жизни села, местных мероприятиях. Узнали много нового», – поделился гендиректор «Ахагласс» Андрей Панин.Сегодня предприятие – одно из ведущих в России в этом виде производства. В планах стекольной фабрики – расширять объёмы производимой продукции и ассортимент стёкол и зеркал.
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Лора Луганская