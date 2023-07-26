Глава Дмитровского округа Поночевный рассказал предпринимателям о мерах поддержки

Фото: администрация Дмитровского г. о.
«У нас очень много друзей и постоянно появляются новые. Их привлекает то, что Дмитров активно развивается. Предприятия в нашем округе реконструируются, расширяются, строятся новые. На таких неформальных встречах мы можем что-то обсудить, узнать, рассказать о мерах поддержки бизнеса со стороны местных органов власти», – поделился Поночевный.
«Глава округа постоянно интересуется, как у нас дела, как идёт строительство, нет ли вопросов. Он всегда готов нам помочь», – сказал директор ООО «Завод Иннова» Халил Рахман Чаглайан.Гендиректор предприятия «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» Владислав Чебурашкин отметил, что подобные встречи с главой округа и коллегами в неформальной остановке делают предпринимателей ближе друг к другу.
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