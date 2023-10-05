Глава Дубны Тихомиров ответил на вопросы работников НПО «Атом»

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова
Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров встретился с коллективом НПО «Атом». Он рассказал работникам о реализации региональных программ, значимых городских проектах, которые удалось осуществить, и о планах на ближайшую перспективу.
«Научно-производственное объединение «Атом» работает в Дубне уже 15 лет. Более 200 сотрудников задействованы в производстве нестандартного оборудования и комплектующих для разных отраслей. Сейчас у компании более 70 партнёров, а среди заказчиков – известные предприятия. Беседа проходила в форме диалога. Среди направлений, которые интересуют жителей Дубны, поднимались темы образования, медицины, благоустройства и транспортного сообщения», – написал Максим Тихомиров в своём телеграм-канале.
По словам главы муниципалитета, он сообщил, что игровые элементы на детских площадках, которые начали строить в этом году, будут установлены к концу октября. Проинформировал, кто занимается ремонтом и обслуживанием дорог, содержанием парков и общественных территорий.
На индивидуальные обращения ответят специалисты профильных отделов городской администрации, заключил Тихомиров.
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По словам главы муниципалитета, он сообщил, что игровые элементы на детских площадках, которые начали строить в этом году, будут установлены к концу октября. Проинформировал, кто занимается ремонтом и обслуживанием дорог, содержанием парков и общественных территорий.
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Лора Луганская