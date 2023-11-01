Глава «Газпрома» Миллер: Запад ожидает дефицитный газовый рынок

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Сейчас происходит трансформация мирового газового рынка, отношения между поставщиками и потребителями газа деформируются. При этом рынок газа сегодня нестабилен, а для стран Запада он останется «узким».
Миллер в свете сказанного также напомнил о старте поставок газа в Узбекистан. Это стало сигналом мировому газовому рынку о том, что вектором, определяющим динамику роста потребления голубого топлива теперь будет интенсивикация отношений между странами Евразии.
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