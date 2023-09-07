Глава Каширы Михаил Шувалов познакомился с производством на заводе «Кристалл»

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова
Глава Каширы Михаил Шувалов познакомился с производством на АО «Московский завод «Кристалл». Вместе с руководителем филиала «Корыстово» Василием Гончаровым он проверил работу технологической линии предприятия и производственных цехов.
«Предприятие известно далеко за пределами Московской области, и в этом особая заслуга неизменного качества и совершенствования выпускаемой продукции. Уделяя повышенное внимание качеству, на заводе действует собственная лаборатория, применяются технологии цифровизации многих процессов. А строгое соблюдение стандартов распространяется на все виды изделий – от упаковки до конечного продукта», – написал Шувалов в своём Telegram-канале.Он отметил, что несмотря на внешнее экономическое давление, завод ведёт свою стратегическую линию развития. По его оценке, сегодня этот отечественный бренд занимает лидирующие позиции в ликёро-водочной промышленности.
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