Глава МФК Петков: россияне этим летом в два раза чаще брали займы до зарплаты

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Генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков заявил, что количество выдач займов «до зарплаты» этим летом выросло более чем в 2 раза по сравнению с летом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости.
Петков подчеркнул, что число выдач Installment-займов — среднесрочных займов, выдающихся на более крупные суммы на несколько месяцев — летом этого года также выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалист добавил, что цели краткосрочных и среднесрочных займов, которые указывают заемщики, за год сильно не изменились.
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