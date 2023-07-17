Глава МИД Бразилии Виейра заявил о намерении Бразилии увеличить товарооборот с Россией

На портале государственных и муниципальных услуг можно получить услугу субсидирования аккредитованным кредитным организациям.

Банки, предоставляющие услугу льготного кредитования представителям малого и среднего бизнеса региона, не получают часть прибыли, поэтому государство поддерживает эти банки в виде предоставления субсидий, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Онлайн-услуга предназначена для банков, которые предоставляют кредиты по льготной ставке малому и среднему бизнесу. На региональном портале нужно подать документы в электронном виде и дождаться перечисления денежных средств. Услугой можно воспользоваться, если банк ранее уже получил положительное решение о предоставлении субсидии от государства«, — отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Оформить заявку на предоставление субсидии можно на региональном портале госуслуг. Заявка рассматривается 7 рабочих дней.