Глава МИД Бразилии Виейра заявил о намерении Бразилии увеличить товарооборот с Россией

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Виейра утверждает, что правительство Бразилии рассматривает возможности диверсификации товарооборота двух государств, который на данный момент сосредоточен на удобрениях и сельскохозяйственной продукции, за счет продукции с высокой добавленной стоимостью.
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