Глава МИД Турции Фидан: Альтернативы зерновой сделке влекут за собой риски

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Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о намерениях страны разговаривать только о зерновой сделке, а не об альтернативных вариантах поставок зерна. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Киеве.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия сразу же возобновит зерновую сделку, как только Запад выполнит данные ранее в рамках программы обещания. А США, в свою очередь, предложили Украине и Турции другие варианты экспорта зерна.
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Анастасия Чинкова