Глава МИД Венгрии Сийярто раскрыл провал Запада

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Антироссийские санкции не принесли результата, которого ожидал Евросоюз. Об этом в беседе с РИА Новости заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, санкции Запада не смогли ухудшить экономическое состояние России и не привели к урегулированию конфликта на Украине.
Сийярто также отметил, что в настоящее время в Евросоюзе этот вопрос не выставляется на обсуждение. Если затронуть эту тему, сообщает министр, «тебя загоняют в угол и унижают».
Ранее сообщалось, что Запад надеялся введением санкций оказать влияние на жизни рядовых россиян в первую очередь прекращением поставок ряда продуктов и товаров. Однако этого не произошло из-за развивающихся отечественных производителей.
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Сийярто также отметил, что в настоящее время в Евросоюзе этот вопрос не выставляется на обсуждение. Если затронуть эту тему, сообщает министр, «тебя загоняют в угол и унижают».
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Анастасия Чинкова