Глава Минэкономразвития Решетников: ВВП России за год вырастет более чем на 2%

РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Российская экономика по итогам 2023 года покажет заметный рост. Об этом заявил министр экономического развития страны Олег Решетников.
В конце июля об ожидаемом росте ВВП на два процента также говорил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что еще со второго квартала 2022 года экономика страны стала показывать рост примерно на 0,5-07 процента ежеквартально. По итогам первого полугодия 2023 года Минэкономразвития оценивало рост ВВП в 1,4 процента.
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