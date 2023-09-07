Глава Минэнерго Молдавии заявил, что «Газпром» проиграет дело о долгах в суде

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Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что «Газпром» проиграет в суде дело о погашении исторического долга, где бы оно ни рассматривалось. Об этом Парликов сообщил в эфире телеканала Jurnal TV.
По словам Парликова, одна из причин, по которой Молдавия согласилась выплатить определенную сумму и закрыть этот вопрос мирным путем, заключается в том, что Кишинев намерен рассмотреть эти дела в Арбитражном суде Москвы.
Напомним, в 2021 году Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита задолженности компании в следующем году. Отмечается, что «Газпром» предупреждал о том, что оставляет за собой право о полном прекращении поставок газа в Кишинев из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения.
Ранее в «Газпроме» выразили категорическое несогласие с решением Кишенева выплатить компании 8,6 из 709 миллионов долларов долга.
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Напомним, в 2021 году Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита задолженности компании в следующем году. Отмечается, что «Газпром» предупреждал о том, что оставляет за собой право о полном прекращении поставок газа в Кишинев из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения.
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Екатерина Коршунова