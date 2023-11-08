Глава Минэнерго Шульгинов: Власти обсуждают отмену запрета экспорта бензина

Что такое мискантус





Где применяют мискантус

Мискантус — это травянистые растения-долгожители, которые наиболее распространены в Австралии, Азии, Африке, Китае, Корее и Японии. В 2012 году был выведен первый сорт мискантуса в России. Растение содержит в себе ценные для промышленности вещества, что позволит увеличить производство.Исследователи Института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ) выяснили, что растение перерабатывается в целлюлозу, используемую в качестве сырья в различных отраслях промышленности. Процесс добычи целлюлозы из древесины сложнее технологически, и соответственно дороже, в отличие от мискантуса, который уже комфортно чувствует себя в российском климате и дает богатый урожай сухой растительной массы.





Где выращивают мискантус

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«Если рентабельно выращивать это растение, то его и будут выращивать. У Плодоовощного союза нет примера использования данного растения, нет расчётов по рентабельности, потому что оно в наши интересы не входит. Если есть новаторы в этом направлении, которые заинтересованы в его свойствах, может есть бизнес-проект, тогда конечно. Люди же не будут выращивать то, что не принесет дивидендов. Поэтому если есть заинтересованный в выращивании этого вида растения инвестор, то соответственно и выращивать его будут в тех масштабах, которые необходимы», — заявил Казаков.

В 2020 году в Московской области была засеяна пробная плантация и запущена производственная линия по выработке целлюлозы. В настоящее время завод представляет собой опытное производство, однако со временем, когда технологии будут отработаны, развернется более масштабное предприятие.Специалисты отмечают рост интереса к растению в разных регионах России. Так целлюлоза, полученная путем переработки мискантуса, используется для изготовления биоразлагаемой посуды и упаковочных материалов, а также в текстильной промышленности.О том, рентабельно ли выращивать мискантус, рассказал исполнительный директор Плодоовощного союзав беседе с изданиемОн сообщил, что из мискантуса получают целлюлозу, которая очень востребована в промышленности, поэтому если существуют новаторы, которые заинтересованы в таких свойствах растения, то его выращивание будет экономически эффективным.В Волоколамске запустили предприятие по производству соевого сыра В Подмосковье построят завод кисломолочных продуктов

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