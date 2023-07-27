Глава Минэнерго Шульгинов заявил, что нефть недооценена

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Текущая цена на нефть не соответствует балансу спроса и предложения, нефть в настоящий момент недооценена, Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью ТАСС, которое он дал в преддверии саммита «Россия — Африка».
«Средняя цена Brent в первом полугодии — $79,7. При этом фундаментально нефть недооценена», — сказал Шульгинов журналистам.При этом министр особо подчеркнул, что российская нефть марки Urals остается конкурентоспособной при любом уровне цен на черное золото.
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