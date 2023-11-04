Глава Минфина РФ Силуанов назвал причину высокого госдолга США

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
У США наблюдается большой госдолг, который в большей степени вызван бесконтрольным выпуском доллара в обращение. Об этом в ходе беседы с журналистами заявил министра финансов России Антон Силуанов.
Он отметил, что проблемы для США создаёт их уверенность в том, что доллар по прежнему является сильной и надёжной валютой. Из-за такой убеждённости в США печатаются деньги и покупаются ими же, также скупаются облигации Штатов.
По словам Силуанова, невозможно достичь устойчивости валюты при бесконтрольной эмиссии, что и приводит к росту долга. Выпуск большого количества денег отвлекает расходы бюджета, в том числе на обслуживание долга. В результате, происходит рост ставок, а денег для нужд самой страны становится меньше.
Напомним, что в середине сентября госдолг США вновь достиг рекордного показателя в 33 триллиона долларов. А в начале октября он за один день вырос на 275 миллиардов долларов, что на 3% превышает всю задолженность России.
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По словам Силуанова, невозможно достичь устойчивости валюты при бесконтрольной эмиссии, что и приводит к росту долга. Выпуск большого количества денег отвлекает расходы бюджета, в том числе на обслуживание долга. В результате, происходит рост ставок, а денег для нужд самой страны становится меньше.
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Анастасия Чинкова