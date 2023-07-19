Глава Минсельхоза Патрушев рассказал о ситуации со сбором зерна в России

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С начала уборочной кампании в России собрано более 21 млн тонн зерна. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании с Владимиром Путиным.
В министерстве сельского хозяйства также отмечали, что текущие темпы уборки и урожайность по некоторым сельскохозяйственным культурам превышают прошлогодние показатели. Сезонные полевые работы ведутся в штатном режиме, заключил Патрушев.
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