Глава «Молдовагаза» Чебан удивлён итогами аудита по долгам перед «Газпромом»

Фото: РИА Новости/Мирослав Ротарь
Председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан выразил удивление из-за итогов аудита долга компании перед «Газпромом», которое провело правительство Молдавии. Об этом Чебан написал в своем телеграм-канале.
По словам Чебана, только совокупная сумма исторической и текущей задолженности АО «Термоэлектрика» и АО «ТЭЦ-Норд» перед АО «Молдовагаз» за поставки природного газа составляет 46 миллионов долларов. Он отметил, что эта информация подтверждается необходимыми для этого документами.
Напомним, министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что «Газпром» проиграет в суде дело о погашении исторического долга, где бы оно ни рассматривалось. По словам Парликова, одна из причин, по которой Молдавия согласилась выплатить определенную сумму и закрыть этот вопрос мирным путем, заключается в том, что Кишинев намерен рассмотреть эти дела в Арбитражном суде Москвы.
Ранее в «Газпроме» выразили категорическое несогласие с решением Кишенева выплатить компании 8,6 из 709 миллионов долларов долга.
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Напомним, министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что «Газпром» проиграет в суде дело о погашении исторического долга, где бы оно ни рассматривалось. По словам Парликова, одна из причин, по которой Молдавия согласилась выплатить определенную сумму и закрыть этот вопрос мирным путем, заключается в том, что Кишинев намерен рассмотреть эти дела в Арбитражном суде Москвы.
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Екатерина Коршунова