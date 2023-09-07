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Глава «Молдовагаза» Чебан удивлён итогами аудита по долгам перед «Газпромом»

07 сентября 2023, 19:11
Фото: РИА Новости/Мирослав Ротарь

Фото: РИА Новости/Мирослав Ротарь

Председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан выразил удивление из-за итогов аудита долга компании перед «Газпромом», которое провело правительство Молдавии. Об этом Чебан написал в своем телеграм-канале.
По словам Чебана, только совокупная сумма исторической и текущей задолженности АО «Термоэлектрика» и АО «ТЭЦ-Норд» перед АО «Молдовагаз» за поставки природного газа составляет 46 миллионов долларов. Он отметил, что эта информация подтверждается необходимыми для этого документами.

Напомним, министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что «Газпром» проиграет в суде дело о погашении исторического долга, где бы оно ни рассматривалось. По словам Парликова, одна из причин, по которой Молдавия согласилась выплатить определенную сумму и закрыть этот вопрос мирным путем, заключается в том, что Кишинев намерен рассмотреть эти дела в Арбитражном суде Москвы.


Ранее в «Газпроме» выразили категорическое несогласие с решением Кишенева выплатить компании 8,6 из 709 миллионов долларов долга.

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Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
07 сентября 2023, 17:57

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Банк России продлил до 9 марта 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты.
Сообщается, что для лиц, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта прошлого года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств, но не более десяти тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро, при условии, что ранее такая возможность не была использована.

Остальные денежные средства по-прежнему можно получить в рублях. По информации ЦБ, средства, которые размещены после 9 сентября прошлого года, выдаются по курсу банка на дату выдачи.

Напомним, депутат Госдумы Николай Арефьев предложил ввести прогрессивный подоходный налог на сверхдоходы до 30%. По его мнению, это поможет пополнить бюджет страны на 2,5 трлн рублей.

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#евро
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#правила
#центробанк
#счёт
#цб
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Аналитик Баженов спрогнозировал поведение цен на топливо осенью-зимой
Аналитик Баженов назвал два варианта развития событий
07 сентября 2023, 17:26

Фото: istockphoto.com/bizoo_n

Руководитель аналитического центра независимого топливного союза Григорий Баженов заявил, что осенью-замой цены на топливо либо никак не изменятся, либо вырастут.
«Есть два варианта развития событий: либо, относительно сегодняшней ситуации, цены могут не измениться, либо к концу года стоимость бензина вырастет на 7-9%», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Баженов.

До этого Минэнерго РФ обсуждает возврат к полным выплатам по демпферу в условиях рекордных цен на топливо. Так, в августе нефтяные компании не смогли увеличить переработку, а в сентябре, из-за проведения плановых ремонтов, объёмы переработки сократятся. Это будет оказывать давление на рынок, несмотря на окончание основного сезона отпусков.

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#россия
#топливо
#рынок
#цены
#экономика
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Глава Каширы Михаил Шувалов познакомился с производством на заводе «Кристалл»
07 сентября 2023, 14:18

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова

Глава Каширы Михаил Шувалов познакомился с производством на АО «Московский завод «Кристалл». Вместе с руководителем филиала «Корыстово» Василием Гончаровым он проверил работу технологической линии предприятия и производственных цехов.
«Предприятие известно далеко за пределами Московской области, и в этом особая заслуга неизменного качества и совершенствования выпускаемой продукции. Уделяя повышенное внимание качеству, на заводе действует собственная лаборатория, применяются технологии цифровизации многих процессов. А строгое соблюдение стандартов распространяется на все виды изделий – от упаковки до конечного продукта», – написал Шувалов в своём Telegram-канале.
Он отметил, что несмотря на внешнее экономическое давление, завод ведёт свою стратегическую линию развития. По его оценке, сегодня этот отечественный бренд занимает лидирующие позиции в ликёро-водочной промышленности.
 
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#михаил шувалов
#кашира
#завод
#экономика
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье построят завод по производству импортозамещающего газобетона
07 сентября 2023, 14:09

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В городском округе Ступино к 2026 году построят завод по производству изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«На заводе компании КСМК-М4 будут выпускаться газобетон, который сегодня является одним из основных стеновых материалов на российском рынке. Инвестиции в проект превысят 4 млрд рублей. Запуск планируется на 2026 год. После вывода предприятия на полную мощность оно будет выпускать 400 тыс кубометров продукции в год», – сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Она добавила, что реализация проекта обеспечит рабочими местами более 100 человек. Для производства блоков планируется использовать экологически чистое сырьё, которое будет проходить строгий контроль качества в собственной лаборатории. 
 
Земля для строительства предприятия была выделена властями Подмосковья по импортозамещающей областной программе «Земля за 1 рубль». Подобрать место для размещения бизнеса по этой программе можно на интерактивной карте на инвестиционном портале Московской области. 

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#экономика
#завод
#строительство
#московская область
#подмосковье
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В Госдуме назвали два условия для введения прогрессивного налога в России
07 сентября 2023, 12:33

Фото: IStock/alexialex

Депутат Госдумы Николай Арефьев предложил ввести прогрессивный подоходный налог на сверхдоходы до 30%. По его мнению, это поможет пополнить бюджет страны на 2,5 трлн рублей.
Однако депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам, доктор экономических наук Оксана Дмитриева призвала сначала решить проблемы с налогообложением в нефтяной и газовой отрасли, а также урегулировать вопрос со взносами в социальный фонд с высоких зарплат. Об этом она рассказала в беседе с «Радио 1».
«Налогообложение нефтяной отрасли существенно выше налогообложения газовой отрасли. и тут нужно, чтобы основной доход взымался через экспортную пошлину, то есть сверхприбыль, а не через налог на добычу полезных ископаемых. Здесь нужно отменить налоговый манёвр, это тоже может дать существенную прибавку к бюджету», — заметила депутат.
Дмитриева подчеркнула, что уже после решения этого вопроса можно перейти к следующему: уравнять отчисления в социальный фонд при низких и высоких зарплатах.
«У нас сейчас зона отсечения по уплате страховых взносов в социальный фонд около двух миллионов рублей в год. С этой суммы взносы платятся в размере 30 процентов, а сверх этой суммы взносы платятся в размере 15 процентов. Соответственно, богатые платят в процентном соотношении меньше, чем бедные и средние слои. Также часть высоких доходов у нас вообще не облагается взносами в социальный фонд. Это дивиденды, это вознаграждения членов совета директоров, — то есть всё, что идёт из прибыли, а это огромные деньги. Они подходным налогом облагаются, а вот взносами в социальный фонд нет, поэтому многие платят себе не зарплату, а уходят от налогообложения через дивиденды», — заключила Дмитриева.
Только после этого можно говорить о введении прогрессивной налоговой шкалы, заметила депутат.

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#деньги
#депутат
#налог
#госдума
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Глава Минэнерго Молдавии заявил, что «Газпром» проиграет дело о долгах в суде
07 сентября 2023, 12:29

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что «Газпром» проиграет в суде дело о погашении исторического долга, где бы оно ни рассматривалось. Об этом Парликов сообщил в эфире телеканала Jurnal TV.
По словам Парликова, одна из причин, по которой Молдавия согласилась выплатить определенную сумму и закрыть этот вопрос мирным путем, заключается в том, что Кишинев намерен рассмотреть эти дела в Арбитражном суде Москвы.

Напомним, в 2021 году Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита задолженности компании в следующем году. Отмечается, что «Газпром» предупреждал о том, что оставляет за собой право о полном прекращении поставок газа в Кишинев из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения.

Ранее в «Газпроме» выразили категорическое несогласие с решением Кишенева выплатить компании 8,6 из 709 миллионов долларов долга.

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#соглашения
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#молдавия
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British American Tobacco (BAT) объявила о продаже бизнеса в России и Белоруссии
07 сентября 2023, 09:57

Фото: istock / fizkes

Концерн British American Tobacco (BAT) объявила о продаже бизнеса в крупнейшей стране по обороту табака России и Белоруссии.
 Приобретает компанию консорциум российских инвесторов  "БАТ Россия", который возглавлял  менеджмент British American Tobacco. Напомним, что после начала СВО компания BAT приостановила инвестиции в РФ, но продолжала заниматься продажами. 

«Мы ожидаем, что сделка завершится в течение следующего месяца, как только будут выполнены определенные условия. После завершения проекта BAT больше не будет присутствовать в России и Беларуси и не будет получать никакой финансовой прибыли от продолжающихся продаж на этих рынках», — указано в сообщении на официальном сайте  BAT.
Отмечается, что используемые торговые марки останутся в собственности российских предпринимателей, что поможет сохранить привычный людям оборот продукции. После заключения сделки группа компаний получит название ITMS.

Одной из основных задач во время передачи бизнеса является стабильность бизнес процессов, обеспечение занятости работников предприятия в течение двух лет после заключения сделки и выполнение инвестиционной программы по согласованию с правительственной подкомиссией.

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#бизнес
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#сделки
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Экономист Разуваев предрёк обвал доллара к Новому году
06 сентября 2023, 19:42

Фото: istockphoto.com/IC

Экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что уже к концу года курс доллара снизится до 75 рублей.
«Издание Bloomberg пишет, что под новый год доллар будет стоить по 85 рублей, и что такие значения курса останутся плюс-минус до весны. Вполне возможно! Но я не исключаю, что американская валюта может опуститься до значений 80, а то и 75 рублей. Ведь в связи с принятыми государством мерами и удешевлением доллара валютные спекулянты начнут фиксировать прибыль и сливать свои баксы», — высказал свое мнение в беседе с Общественной Службой Новостей Разуваев.

При этом, он отметил, что прогнозировать развитие рубля в сентябре сложно, поскольку его курс будет зависеть от ЦБ. Эксперт допустил, что Центробанк может увеличить ключевую ставку до 13%.

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#доллар
#рубль
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#курс
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Аналитик Колобанов рассказал, когда ждать стабилизации цен на газ
Аналитик Колобанов: цены на газ стабилизируются не ранее 2025 года
06 сентября 2023, 18:07

Фото: iStock/MikeMareen

Стабилизация мировых цен на газ ожидается не ранее чем через два-четыре года, когда появится избыток глобальных мощностей по сжижению газа. Об этом РИА Новости рассказал заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.
Эксперт привёл статистику роста цен на газ. Весной 2021 года стоимость тысячи кубометров газа возросла до 250-300 долларов, а уже весной 2022 года она дошла до своего максимума – 3892 долларов. Таких показателей не было ни разу за историю функционирования газовых хабов в Европе, то есть, с 1996 года.

Затем пошёл обратный процесс, и уже 25 мая прошлого года цена на газ опустилась до минимального показателя за период 2021-2022 года, составив менее 300 долларов.

В настоящее время, по словам Колобанова, нестабильность внешних поставок газа создаёт риск дефицита, за которым снова последует повышение цен.

При этом, на фоне снижения потребления газа в Европе, высокие цены не должны продержатся на рынке продолжительное время.

В заключение беседы с РИА Новости Колобанов отметил, что стабилизация цен, возможно, произойдёт в 2025-2027 годах. При этом, усложнить ситуацию может растущий спрос на газ в Азии.

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#газ
#цена
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