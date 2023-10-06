Глава МВФ Георгиева: В 2020–2023 годах мировая экономика потеряла $3,7 трлн

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Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что с 2020 по 2023 год потери мировой экономики составили рекордные $3,7 трлн.
«По нашим оценкам, совокупные потери мировой экономики от следовавших друг за другом потрясений за период с 2020 года по 2023 год составили $3,7 трлн», — цитирует агентство слова Георгиевой.
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