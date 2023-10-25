Глава НМА Юшин объяснил рост цен на мясо птицы

Фото: istockphoto.com/dusanpetkovic
Руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин заявил, что рост цен на мясо птицы в России связано с ростом доходов населения и, соответственно, повышенный спрос на продукцию.
«Люди стали больше покупать наиболее доступный продукт. А наиболее доступный из всех вообще продовольственных продуктов по таким критериям, как пищевая ценность, калории, кулинарное удобство и т.д. – это мясо птицы. Его дешевизна, сохранявшаяся на протяжении долгого времени, сыграла такую шутку с потребителем, что цены на него стали быстрее расти. Низкие цены – это всегда пролог к высоким ценам, потому что нет стимула для развития», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Юшин.
По словам специалиста на такую ситуацию также повлияла стагнация в плане наращивания производства курицы.
Читайте также:
В Подмосковье построят завод кисломолочных продуктов
В Московской области произвели 45% общероссийского объёма специй
Россия второй год подряд бьёт рекорды по сбору урожая зерна
Мелисса Тимофеева