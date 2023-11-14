Глава НСПК Комлев заявил, что установка терминалов «Мир» за границей законна

Фото: РИА Новости/Максим Дурнев
Намерение российских банков разместить терминалы для расчетов по картам «Мир» в ОАЭ, Турции и других государствах не противоречит закону.
Об этом РБК сообщил глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев.
Из-за санкций Запада платить российскими картами за границей почти невозможно. Банки стали устанавливать там терминалы.
Например, продвижение использования QR-кодов за границей не вступает в противоречия с российским законодательством и правилами платежной системы «Мир», потому как это будет считаться транзакцией на российской территории.
Разъяснения всё-таки могут понадобиться для установки банками POS-терминалов. Это касается таких популярных туристических направлений, как Турции и ОАЭ.
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«Платежная система «Мир» одобряет использование российскими банками своих терминалов для оплаты за границей. НСПК может дать банкам дополнительные разъяснения по этому поводу. Это поможет устранить неопределенность при приеме подобных платежей», — заявил Владимир Комлев.
Например, продвижение использования QR-кодов за границей не вступает в противоречия с российским законодательством и правилами платежной системы «Мир», потому как это будет считаться транзакцией на российской территории.
Разъяснения всё-таки могут понадобиться для установки банками POS-терминалов. Это касается таких популярных туристических направлений, как Турции и ОАЭ.
«Массовое внедрение POS-терминалов пока вряд ли будет. Будут эксперименты в рамках наиболее популярных локаций и стран, например в Турции и ОАЭ», —рассказал ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова.Читайте также:
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Мария Фирсова