Глава НТС Баженов: Россия не была готова к экспорту топлива на восток

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«Наша железнодорожная инфраструктура была не готова к тому, что потоки перераспределятся. Если раньше основные потоки шли в европейском направлении, то сейчас это южное и восточное направление. Так, если раньше топливо, купленное на бирже, шло в течение двух недель или месяца, то теперь это на это уходит два месяца», — сказал Баженов.Читайте также:
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