Глава Реутова Станислав Каторов посетил ГК «Двери Ягуар»

Фото: пресс-служба Станислава Каторова
Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов посетил группу компаний «Двери Ягуар», где изготавливают межкомнатные и входные двери. Он осмотрел новые производственные цеха и помещения, в которых делают реновацию для расширения производства, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Видели те цеха, которые нам показывали в прошлом году как заброшенные. Сегодня это малярные, чистые специальные комнаты с необходимым современным оборудованием. Это позволяет делать качественную продукцию», – сказал Каторов.Сейчас производственные и складские помещения ГК «Двери Ягуар» расположены на территории 2 га. Компания реализовала проект импортозамещения по производству дверей, являющихся аналогами продукции итальянских производителей. В пресс-службе добавили, что за последний год «Двери Ягуар» увеличили количество рабочих мест в два раза – с 97 до 180. Сегодня оборот составляет порядка 1,5 млрд рублей.
«С этой компанией у нас связана достаточно длительная история. Изначально производство ГК «Двери Ягуар» Реутова размещалось на территории 0,8 га на арендованном земельном участке. Компании была оказана помощь в выкупе этого участка, а для расширения производства подобран второй соседний земельный участок площадью 1,1 га, находящийся в частной собственности. Было также оказано содействие в его выкупе», – рассказал глава Реутова.Он добавил, что компания хочет дальше продолжать расширяться, поэтому будет продолжаться работу по поиску дополнительных земельных ресурсов.
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