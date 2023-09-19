Глава Реутова Станислав Каторов посетил ООО «Мебеталь»

Фото: пресс-служба Станислава Каторова
Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов посетил ООО «Мебеталь», посмотрел производственные помещения и оборудование, в том числе частично компенсированное в рамках государственной и муниципальной программ «Предпринимательство». Об этом сообщает пресс-служба главы городского округа.
«ООО «Мебеталь» производит на своей площадке в городе Реутов мебель. Компания на протяжении последних пяти лет принимала участие в конкурсных отборах на субсидирование затрат и получила финансовую поддержку на закупку оборудования более чем на 10 млн рублей. В текущем году компания закупила оборудование для обеспыливания производства и приняла участие в конкурсном отборе на оказание финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы городского округа Реутов «Предпринимательство», – приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.В пресс-службе уточнили, что ООО «Мебеталь» работает с 1998 года. Компания специализируется на изготовлении мебельных деталей корпусной мебели по индивидуальным проектам для коммерческих организаций. Производственные мощности объединяют в себе весь комплект современного и высокоточного оборудования, в том числе с ЧПУ.
«Компания развивается, имеет высокий налоговый потенциал. Ежегодные налоговые поступления в консолидированный бюджет Московской области составляют порядка 30 миллионов рублей, в т.ч. в местный бюджет около 5 миллионов рублей. Компания нуждается в дополнительных земельных ресурсах. Обсудили, где их можно найти. Будем помогать предприятию расширяться», – отметил Каторов.Посещая предприятия, глава Реутова общается с сотрудниками. Компания «Мебеталь» не стала исключением. В ходе беседы выяснилось, что её представители активно пользуются надземным переходом, который соединяет улицы Октября и Никольскую в Реутове, добавили в пресс-службе.
«Важно, что люди пользуются сегодня пешеходным переходом, который открыли благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова. Жители Реутова видят отремонтированные улицы Никольскую и Профсоюзную», – подытожил глава Реутова.В планах, по его словам, – дальнейшее благоустройство, в том числе на Транспортной улице.
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Лора Луганская