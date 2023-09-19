Глава Реутова Станислав Каторов посетил ООО «Мебеталь»

Президент Российского Зернового Союза Аркадий Злочевский заявил, что проблемы, которые связаны с ростом цен на дизельное топливо, не окажут свое влияние на стоимость хлеба и гречки ни в этом, ни в 2024 году. Об этом сообщает Общественная служба новостей.