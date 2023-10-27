Глава «Роскосмоса» Борисов: необходим переход к серийному выпуску спутников

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Перед «Роскосмосом» стоит задача перехода к серийному выпуску спутников. В настоящее время темпы выпуска космических аппаратов в России значительно ниже, чем у ведущих мировых держав.
Глава «Роскосмоса» отметил, что для этого придется коренным образом перестроить модель всей госкорпорации. Это серьезный вызов для компании, но если этого не сделать, то Россия может серьезно отстать в развитии всей космической индустрии в ближайшие несколько десятков лет, заключил Юрий Борисов.
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