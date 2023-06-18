Глава Роспотребнадзора Попова рассказала, сколько денег потеряла страна из-за коронавируса

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По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, экономические потери из-за COVID составили $306 на человека
Экономика РФ из-за пандемии коронавируса из расчета на душу населения потеряла $306 на человека (25,7 тысяч рублей по текущему курсу). Об этом сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова во время интервью РИА Новости на Петербугском экономическом форуме.
По данным Поповой, потери Германии достигли $4807, Австралии — $5760 на душу населения (404,4 тысячи рублей и 484,6 тысячи рублей).
По словам Анны Поповой, система мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом в России и в других стран мира была разной. В некоторых странах объявлялись локдауны, в России эта мера была признана малоэффективной.
Ранее иммунолог Крючков заявил о возможных волнах заболеваемости COVID-19. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что несмотря на официальное окончание пандемии COVID-19, заболевание продолжает оставаться распространённым и ещё не стало сезонным, поэтому волны коронавируса в будущем всё ещё возможны.
По данным Поповой, потери Германии достигли $4807, Австралии — $5760 на душу населения (404,4 тысячи рублей и 484,6 тысячи рублей).
Ранее иммунолог Крючков заявил о возможных волнах заболеваемости COVID-19. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что несмотря на официальное окончание пандемии COVID-19, заболевание продолжает оставаться распространённым и ещё не стало сезонным, поэтому волны коронавируса в будущем всё ещё возможны.
Мария Фирсова