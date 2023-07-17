Глава Российского зернового союза Злочевский рассказал, сколько Россия потеряла из-за зерновой сделки

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«Все с болью смотрели на то, как продлевалась эта сделка, которая наносит ущерб российским зерновым поставкам», — сказал Злочевский.
Под «зерновой сделкой» подразумевается соглашение об экспорте украинского зерна в зарубежные страны, которое заключили противоборствующие стороны при посредничестве Турции и ООН. Сделка длилась около года. За это время из Украины вывезли миллионы тонн зерна.
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