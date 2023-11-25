Глава ЦБ Набиуллина готовится принять «супержёсткое» решение

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По словам Бабкина, денежно-кредитная политика во всё время возглавления Набиуллиной Банка России была жёсткой, но сейчас она стала «супержёсткой».
Бабкин добавил, что ключевая ставка 15-17% практически не имеет аналогов не только в истории России, но и во всём мире.
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