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Глава ЦБ Набиуллина готовится принять «супержёсткое» решение

Бизнесмен Бабкин: ЦБ может повысить ключевую ставку до 17% к 15 декабря
25 ноября 2023, 16:05
Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в декабре может принять «супержёсткое» решение. Об этом в беседе с «Царьградом» рассказал президент Ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин.
Речь идёт об очередном повышении показателя ключевой ставки. Так, ряд специалистов уверен, что к 15 декабря она вырастет до 17%.

По словам Бабкина, денежно-кредитная политика во всё время возглавления Набиуллиной Банка России была жёсткой, но сейчас она стала «супержёсткой».


Специалист рассказал «Царьграду», что ключевая ставка в размере 4-6% уже была слишком завышенной, а показатели в 15-17% – это «какие-то астрономические цифры». Это связано с тем, что даже при 6% происходит блокировка инвестиций, оказывается давление на всю экономику страны.

Бабкин добавил, что ключевая ставка 15-17% практически не имеет аналогов не только в истории России, но и во всём мире.

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#центробанк
#ключевая ставка
#экономика
#россия
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Новый президент Аргентины Милей решил не менять песо на доллар
25 ноября 2023, 13:41

Фото :istockphoto/rarrarorro

Новый президент Аргентины Хавьер Милей, который во время выборов обещал ликвидировать Центральный банк и заменить национальную валюту песо на американский доллар, отказывается от своих идей.
Об этом сообщает Financial Times. Экономист Эмилио Окампо является сторонником долларизации Аргентины. Его Милей планировал назначить новым главой ЦБ. Но после победы на выборах, возможно, изменил свою позицию по экономическим вопросам. Он уже не рассматривает кандидатуру Окампо на пост главы Центрального банка.  

«Единственной целью назначения Окампо в [Центральный банк] была долларизация. Он никогда не собирался идти в Центральный банк, чтобы реализовать чужой план, с которым он не согласен», —рассказал собеседник издания Financial Times.  
Во время предвыборной гонки Милей говорил, что песо сейчас стоит «меньше, чем экскременты», а Центральный банк Аргентины должен быть «взорван».

Инфляция в стране за последний год ускорилась до самого высокого уровня с 1991 года. В середине октября она достигла 142,7%.

Хавьер Милей одержал победу на выборах президента Аргентины 20 ноября. Политик считает себя анархо-капиталистом.
 
После победы Милей сообщил, что цены в стране были искусственно занижены. Именно поэтому страна неизбежно столкнется с инфляцией. 

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#аргентина
#политика
#президент
#экономика
#доллар
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Глава Минтранса Савельев сообщил, сколько самолетов РФ потеряла из-за санкций
Глава Минтранса Савельев: РФ из-за санкций лишилась 76 пассажирских самолетов
25 ноября 2023, 12:49

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Страна потеряла 76 пассажирских самолетов из-за санкций, которые коснулись авиаотрасли.
Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев, пишет РИА Новости. 

«Нас неожиданно застали врасплох тогда решениями забрать самолеты», —рассказал глава Минтранса.
В начале ноября вице-премьер России Алексей Оверчук отметил, что РФ стала рекордсменом по количеству рестрикций, которые водились против неё, поэтому 2023 год прошел для страны под знаком «санкций из ада». Но и в таких условиях российская экономика научилась жить и развиваться. 

Оверчук привел в пример достижения в области авиастроения. По его словам, сейчас в России налажено импортозамещение двигателей для пассажирских самолетов МС-21.

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#авиация
#самолет
#самолёты
#россия
#санкции
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В Подмосковье в феврале заработает шинный центр для крупногабаритной техники
24 ноября 2023, 21:54

Фото: Мининвест МО

В Богородском городском округе появится шинный центра для карьерной, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники. Его строительство. завершила компания «Алато», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«В комплексе будут проводить обслуживание техники, установку и ремонт шин. В его строительство и запуск компания инвестировала 100 млн рублей. Сейчас в здании идут отделка внутренних помещений. Запустить объект планируют в феврале будущего года. На нём будет создано около 50 рабочих мест», – рассказали в министерстве. 
Среди клиентов компании «Алато» – Мосгортранс, аэропорт «Внуково», Почта России, Мослифт, Сбербанк, МЧС и другие ведомства. После уходя многих зарубежных игроков с российского шинного рынка компания занялась переориентацией на отечественных производителей шин. 
 
В дальнейшем «Алато» рассчитывает построить завод, где будет разрабатывать и производить масла и смазки для автопрома.
 
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#подмосковье
#московская область
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Некоторым категориям россиян станет сложнее взять кредит
ЦБ ужесточит лимиты на кредитование клиентов с высокой долговой нагрузкой
24 ноября 2023, 19:40

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центробанк с января ужесточит лимиты на выдачу потребительских кредитов и кредитных карт тем клиентам, чьи показатели долговой нагрузки находятся в диапазоне между 50% и 80%. Об этом сообщается на сайте регулятора.
В Банке России пояснили, что быстрее всего растут долги клиентов банков, специализирующихся на предоставлении кредитных карт. Причём большая часть кредитования (82%) осуществляется по картам, выданным ещё до введения макропруденциальных лимитов (МПЛ). 

Вместе с тем, доля задолженности по кредитам с предельной долговой нагрузкой свыше 80% снизилась на фоне их запуска с 34% до 31%. Но, несмотря на это, её показатели по-прежнему высоки. 

Таким образом, чтобы ускорить переход к сбалансированной структуре кредитования Банк России принял решение ужесточить МПЛ по таким кредитам на I квартал 2024 года. 

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Финансист Бабин допустил рост спроса на валюту в России
24 ноября 2023, 17:03

Фото: istockphoto.com/ipopba

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил, что спрос на валюту в России может вырасти.
Причиной такой ситуации он назвал приближение окончания года, когда возрастают расходы у населения, бизнеса и государственных организаций и предприятий.

«Декабрь и январь ранее по статистике являлись самыми худшими месяцами для курса рубля. Давление на него может оказывать постепенное сокращение предложения зарубежной валюты из-за окончания налогового периода. Пик фискальных платежей приходится на 27-28 ноября. Поэтому, скорее всего, большинство экспортёров уже продало валюту для этих целей», — пояснил в беседе с Газета.ру Бабин.

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#валюта
#россия
#экономика
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Московская область представила свой бизнес во Вьетнаме
24 ноября 2023, 16:36

Фото: пресс-служба министерства инвестиций

Подмосковье представило свой бизнес в Хошимине. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций.

Во Вьетнаме проходит многоотраслевая бизнес-миссия производителей Подмосковья, в которой принимают участие четыре подмосковные компании: ООО «ГЛОБАЛ ФРОСТ» из Лобни, ООО «СПАЙС ЭКСПЕРТ ПК» и ООО «Ретиноиды» из Балашихи, ООО «Доктор Элис» из Дмитровского округа.

В ходе мероприятия состоятся встречи с потенциальными клиентами, на которых обсудят вопросы закупки продукции. Также они пройдут на вьетнамских предприятиях с целью дальнейшего сотрудничества. Благодаря этому покупатели смогут ознакомиться с продукцией из Подмосковья и обсудить условия предстоящих сделок.

Стоит отметить, что на мероприятии предоставляются на условиях софинансирования услуги в рамках национальных проектов.

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#покупатели
#подмосковье
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Аналитик Деев допустил рост цены нефти до $90 на следующей неделе
24 ноября 2023, 14:46

Фото: istockphoto.com/zhengzaishuru

Руководитель аналитического департамента Артём Деев спрогнозировал рост стоимости нефти до $90 за баррель на следующей неделе.
«На следующей неделе стоимость нефти будет полностью зависеть от ожиданий и итогов встречи ОПЕК . Заседание было перенесено с 27 ноября на 30 ноября, так как существуют разногласия между участниками картеля относительно необходимости снижения уровня добычи. <…> Если ОПЕК примет такое решение, к концу недели нефть может вырасти до $90 за баррель», — поделился в беседе с RT Деев.

В противном случае, считает специалист, цена за нефть может быть уменьшена до уровня ниже $80 за баррель.

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#цена
#нефть
#меры
#экономика
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В ОАЭ изменят логотип национального знака соответствия ECAS для импортной продукции
24 ноября 2023, 13:13

Фото: iStock/Diamond Dogs

В ОАЭ планируют изменить логотип национального знака соответствия системе сертификации ECAS. Это сертификация продукции, требуемая для размещения любого продукта на рынке Арабских Эмиратов. Об этом сообщили АО «Российский экспортный центр».
Соответствующий указ, подготовлен Министерством промышленности и передовых технологий ОАЭ. Информирование происходит в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который направлен на увеличение несырьевого неэнергетического экспорта. Изменения касаются экспорта отечественной продукции.

Маркировка знаком ECAS наносится на продукцию после проверки и подтверждает ее качество и безопасность для потребителя. В перечень товаров, требующих маркировки ECAS, входит парфюмерия и косметика, средства личной гигиены, продукты питания, бытовые устройства и различное оборудование, а также строительные материалы.

Участникам рынка предоставят некоторое время для того, чтобы они смогли скорректировать дизайн упаковки для осуществления последующей продажи продукции на территории ОАЭ. 

На платформе «Аналитика. Барьеры и требования рынков» можно ознакомиться с предоставленными сроками на адаптацию продукции к новым требованиям ОАЭ. Кроме того, там можно ознакомиться и с другими изменениями, например, о введении маркировки птицеводческой продукции знаком «Free Range Chicken». Этот знак будет означать, что до попадания на прилавок домашняя птица находилась в свободном выгуле.

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#безопасность
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#экспорт
#птица
#маркировка
#рф
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В ВТБ раскрыли чистую прибыль, заработанную за 10 месяцев этого года
ВТБ заработал чистую прибыль ₽402,8 млрд за десять месяцев 2023 года
24 ноября 2023, 13:00

Фото: iStock/Maria Paina

Чистая прибыль ВТБ за десять месяцев этого года составила 402,8 млрд рублей. Об этом следует из отчёта по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО), опубликованного на сайте банка.
Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что за десять месяцев текущего года банк де-факто отбил две трети прошлогоднего убытка, что является положительным результатом с точки зрения сроков восстановления капитала. 

Отметим, что в 2022 году убыток ВТБ составлял 612,6 млрд рублей. 

Ожидается, что к концу текущего года чистая прибыль ВТБ превысит значения в 430 млрд рублей. 

По прогнозам ВТБ, в следующем году прибыль может составить порядка 300-400 млрд рублей. 

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#банк
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