Глава ВТБ Костин: Двойной курс рубля непродуктивен для России

Президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил в интервью РИА Новости, что возможно начало производства новой модели Lada на заводе в Санкт-Петербурге уже в текущем году. Эта новая модель станет второй по производству на заводе «Лада Санкт-Петербург», причем первой моделью стала Lada X-Cross 5, выпуск которой начался в июне текущего года.