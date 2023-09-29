Глава ВТБ Костин: Двойной курс рубля непродуктивен для России

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Президент ВТБ Андрей Костин предупредил, что введение мембраны для поддержания национальной валюты по образу «китайской модели» может привести к появлению двойного и даже тройного курса рубля. Он считает такой метод неэффективным для России.
Ранее председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина также заявляла, что Россия не может напрямую применять китайский опыт, так как это будет движением назад с точки зрения свободы финансового рынка. В регуляторе также отметили, что ограничения на движение капитала уместно лишь в качестве краткосрочных мер при значительных рисках для финансовой стабильности.
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