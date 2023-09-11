Глава ВТБ Костин предложил ограничить для россиян все денежные переводы за рубеж

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Глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК предложил ограничить для россиян не только валютные, но и рублёвые переводы за рубеж. Нужно прикрывать лазейки для вывода денег, чтобы поддержать курс рубля, считает банкир.
«Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на $1 млн в месяц, а по рублям — переводите, сколько хотите. Что получается дальше? Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары. Вот эту возможность надо закрыть», — сказал Костин.Порог можно установить на отметке в 100 млн руб., считает глава ВТБ.
Ранее стало известно, что Центробанк зарегистрировал новую систему денежных переводов за рубеж – Kwikpay. Переводы можно будет совершать в страны СНГ, Грузию, Вьетнам и некоторые государства Европы. Чтобы осуществить денежный перевод необходимо скачать мобильное приложение Kwikpay с платёжными системами «Мир», Visa и MаsterCard.
Перевести необходимую сумму можно как наличными, так и на банковские счета в трёх валютах: в рублях, долларах и евро. Комиссия составит от 0 до 5%. На её размер повлияет страна, в которую переводятся деньги, и сумма.
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