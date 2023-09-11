Глава ВТБ Костин предложил ограничить для россиян все денежные переводы за рубеж

Исполняющий обязанности министра энергетики и водных ресурсов Ливана Валид Файяд заявил, что правительство республики продлит срок подачи заявок для иностранных компаний, желающих принять участие в тендере на разработку второй очереди месторождений нефти и газа на морском шельфе, до конца 2023 года. Об этом пишет ТАСС.