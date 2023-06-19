Глава ВТБ Костин предостерег россиян от хранения сбережений в западных валютах

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Председатель правления ВТБ Андрей Костин: Держать сбережения в западных валютах сегодня очень опасно
Председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что держать сбережения в западных валютах сегодня очень опасно, поэтому лучше всего держать их в рублях. Об этом он сказал в эфире "Россия-1".
Эксперт подчеркнул, что все больше расчетов в области внешней торговли в настоящее время проводятся в рублях.
Ранее экономист Андрей Клепач заявил, что Россия имеет серьезный потенциал роста внутреннего спроса и инвестиций. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
«Держать сегодня сбережения в западных валютах очень опасно, да и банки эту валюту уже не принимают, поэтому я считаю, что можно держать в рублях», — ответил Костин на вопрос журналистов, рекомендует ли он хранить сбережения в рублях.
Ранее экономист Андрей Клепач заявил, что Россия имеет серьезный потенциал роста внутреннего спроса и инвестиций. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Диана Аванесян