Глава ВТБ Костин: SWIFT следует «убить» в международных платежах

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Использование международной платежной системы SWIFT необходимо свести на нет при внешнеторговых расчетах России. Уже сейчас страна активно переходит на расчеты в национальных валютах с партнерами из других государств.
Костин также подчеркнул, что не только Россия, но и другие государства, являющиеся заметными игроками на рынке международной торговли, включая Китай, Индию, Индонезию, переходят на расчеты в национальной валюте. Этот процесс уже не остановить, заключил глава ВТБ.
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