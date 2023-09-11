Глава ВТБ Костин заявил об огромной финансовой дыре в ОСК

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Объединенная судостроительная корпорация, управление над которой взял ВТБ, имеет огромную финансовую дыру, также полностью отсутствует достоверная отчетность. Об этом рассказал глава банка Андрей Костин, избранный председателем совета директоров ОСК.
Он уточнил, что в зоне гражданского судостроения обнаружено глубокое технологическое отставание. При этом практически все контракты ОСК с заказчиками являются убыточными. Из-за отсутствия единой достоверной финансовой отчетности каждое предприятие и судно приходится отдельно рассматривать.
По его мнению, старые дыры стоит закрывать не за счет банка. Факт необходимости данной поддержки уже признали в Минфине РФ, пояснил Костин.
25 августа стало известно, что новым председателем совета директоров Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) стал глава ВТБ Андрей Костин. Он занимает пост главы ВТБ с 2002 года. После его вступления в новую должность, банк ВТБ получит 100% акций ОСК сроком на пять лет. Уточняется, что эти акции принадлежат Росимуществу.
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«Такая ситуация, к сожалению, не только в этой отрасли. Мы слишком много полагались на иностранных производителей, пока не было санкций, а сами многие компетенции не развивали», — цитирует РБК Костина.
25 августа стало известно, что новым председателем совета директоров Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) стал глава ВТБ Андрей Костин. Он занимает пост главы ВТБ с 2002 года. После его вступления в новую должность, банк ВТБ получит 100% акций ОСК сроком на пять лет. Уточняется, что эти акции принадлежат Росимуществу.
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Элина Позднякова