Глава ВТБ рассказал Путину об иммунитете к западным санкциям

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Глава ВТБ Андрей Костин на встрече с Владимиром Путиным заявил, что санкции помогли России выработать иммунитет. Об этом сообщает РБК.
«Что касается тех санкций, которые против нас применили, вы знаете, может быть, благодаря им мы выработали определенный иммунитет и повысили свой суверенитет в этом вопросе», — сообщил он.
Костин заявил, что западные санкции привели к разрушению мировой торговли и росту инфляции. Фактически, США сейчас находится в стадии крупнейшего с 2008 года банковского кризиса, который переходит на Европу.
Ранее сообщалось, что в день начала специальной военной операции США наложили на ВТБ блокирующие санкции. Совокупный убыток банка в прошлом году составил 612,6 млрд рублей – это рекордный показатель в истории ВТБ.
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