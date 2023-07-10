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Глава YLB Рамос заявил, что Боливия и Россия ищут возможности расширить соглашение по литию

10 июля 2023, 09:01

istockphoto/jroballo

Боливия и Россия ищут возможность расширить соглашение по литию, в которое может быть включено производство побочных минералов и металлов.
Об этом рассказал президент Yacimientos de litio bolivianos (YLB) Карлос Рамос, пишет РИА Новости.
«Мы хотим охватить большую часть производственной цепочки. Мы знаем, что солончаки — это не только литий, там есть магний, натрий, калий, разные элементы, которые можно использовать в промышленности», —рассказал Карлос Рамос.

В данный момент основное внимание приковано к литию, так как его добавленная стоимость самая высокая. Но существуют и другие предложения, поэтому можно улучшить процесс производства, добывая другие полезные ископаемые с коммерческой точки зрения.

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#Боливия
#Россия
#литий
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В России вдвое повысят МРОТ
10 июля 2023, 04:49

Фото: iStock/Fascinadora

В России к 2030 году в соответствии с поручением президента Владимира Путина по увеличению МРОТ планируется увеличить вдвое минимальную зарплату в номинальном выражении. Об этом пишут «Известия».
«Минтруд РФ по поручению президента представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января 2024 года. При этом власти планируют, что уже к 2030 году минимальная зарплата в номинальном выражении должна вырасти вдвое по сравнению с 2023 годом», — говорится в публикации.

Путин в ходе Петербургского экономического форума заявлял, что с 1 января 2024 года уровень МРОТ необходимо повысить на 18,5%.

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#Россия
#МРОТ
#россияне
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Власти США не могут исключить риск наступления рецессии
09 июля 2023, 20:36

Фото: iStock/rarrarorro

Глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что возможность рецессии в США нельзя исключать полностью, так как в стране сохраняется высокая инфляция. Об этом сообщает телеканал CBS.
«Однако мы ожидаем, что при таком устойчивом рынке труда, как сейчас, темпы роста занятости замедлятся», — сказала Йеллен.

Как считает глава американского Министерства финансов, замедление роста экономики США — «уместно и нормально».

Также Йеллен выразила надежду на то, что уровень инфляции в стране снизится.

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#США
#экономика
#инфляция
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Испания назвала Россию главным поставщиком газа в июне
09 июля 2023, 14:56

Фото: istockphoto/tupungato

Энергетическая компания Enagas назвала Россию первым поставщиком газа в Испанию за июнь 2023 года.
За первый месяц лета Испания закупила у Росии сжиженный природный газ в эквиваленте 7 673 ГВт·ч. На российское топливо пришлось 26,8% от общего объема газа, который приобрела Испания.
 
С начала 2023 года у России испанское королевство закупило 41 145 ГВт·ч.
 
Отмечается, что объёмы экспорта российского газа в Испанию увеличились в 2022 году на 45%. Тогда Россия занимала 4 место по экспорту газа в страну. 

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#Испания
#газ
#поставки газа
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Австрийский концерн OMV будет закупать газ у России, несмотря на санкции
09 июля 2023, 10:05

Фото: iStock/Polina-Petrenko

Австрийский концерн OMV продолжит закупки газа у «Газпрома» по долгосрочному контракту, несмотря на санкции.
Об этом рассказал глава OMV Альфред Штерн в интервью Financial Times.
 
«До тех пор, пока «Газпром» будет поставлять, мы продолжим получать эти объемы от «Газпрома», —отметил руководитель нефтегазового австрийского концерна.
По словам Штерна, OMV имеет право закупать топливо из любого источника, пока он юридически приемлем, а из-за устранения одного из них вырастут цены.
 
В данный момент продолжается работа над диверсификацией поставок газа, к примеру, OMV сотрудничает с румынской Romgaz.

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#газ
#цены
#санкции
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Минпромторг будет выдавать генеральные лицензии на экспорт драгметаллов
08 июля 2023, 19:47

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Правительство России обязало Минпромторг выдавать генеральные лицензии на экспорт платины, металлов платиновой группы, чистого золота и серебра в виде слитков, гранул и порошка. Об этом сообщается в постановлении Правительства РФ.
Ранее сообщалось, что экспорт платины из России в Китай вырос в 279 раз (с 5,99 кг до 1,67 т) в январе-феврале 2023 года. Также наблюдается резкое увеличение поставок палладия в Китай – с 0,32 т до 2,72 т.

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#Минпромторг
#драгметаллы
#экспорт
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Ожидается увеличение стоимости автомобилей на 5-10%
07 июля 2023, 21:07

Фото: iStock/mesteban75

Новые автомобили летом-осенью 2023 года подорожают на 5-10% из-за ослабления рубля. Об этом сообщают Ведомости.
«Я думаю, что рост курса доллара/евро/юаня будет заложен в цены в течение двух месяцев. Китайские компании более жестко подходят к этому вопросу, чем европейские. По моим ощущениям, рост цен будет находиться в диапазоне 8–12%», – заявил гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский.

Кроме того, он добавил, что, несмотря на первую, негативную, реакцию, адаптация к новым ценам произойдёт в течение 1-2 месяцев.

Также заметна высокая конкуренция между китайскими марками на российском рынке, в связи с которой производители вводят высокие скидки. Суммарно они могут достигать 20% от общей цены автомобиля.

#автомобили
#торговля
#Китай
#Россия
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ФАС предложила увеличить тарифы на газ
07 июля 2023, 20:53

Фото: iStock/Gangis_Khan

Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением увеличить на 8% тарифы на газ. Нововведение вступит в силу в июле 2024 года и в июле 2025 года. Оно коснется как населения, так и промышленности.
В пресс-службе ведомства сообщили, что средства от повышения цен будут направлены на газификацию регионов и строительство новых газопроводов.  Минэнерго, в свою очередь, отметило, что данная мера позволит «сохранить надежное обеспечение конечного потребителя газом за счёт реализации инвестиционных программ компаний».
#ФАС
#Минэнерго
#газ
#увеличениецен
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Корпорация Mars призналась в финансировании Украины
07 июля 2023, 20:06

Фото: iStock/Zolnierek

Крупная мировая компания Mars, по отношению к которой сегодня началась проверка прокуратуры, призналась в пожертвовании Украине как минимум 25,5 млн долларов. В представительстве компании уверяют, что финансы направлялись на гуманитарные цели, однако по данным российского ведомства, их могли использовать для поддержки ВСУ. Об этом сообщают «РИА Новости».
На официальном сайте Mars размещены три новости о помощи Украине. Первый релиз датируется 1 марта 2022 года, в нём сообщается о выделении двух миллионов долларов «в поддержку решения этого гуманитарного кризиса». Вторая новость от 30 марта того же года, содержит информацию о пожертвовании десяти миллионов долларов. В завершающей новости, опубликованной в мае 2023 года, сообщается о передаче ещё 13,5 миллионов долларов. Все деньги распределялись через крупные благотворительные фонды.

Кроме того, Mars заявила о создании отдельного фонда для прямых пожертвований сотрудниками компании. Каждый взнос будет удваиваться из средств корпорации. Однако точные данные о количестве переведённых на Украину средств отсутствуют.

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#Украина
#финансированиеВСУ
#фонд
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Турция заинтересована в продлении зерновой сделки с Россией и Украиной
07 июля 2023, 19:12

Фото: iStock/Orientaly

Турция выступила за продление зерновой сделки, которая, по мнению правительства государства, способствует урегулированию продовольственного кризиса. Кроме того, Турция прилагает усилия для поставок из России сельскохозяйственной продукции по морскому гуманитарному коридору. Об этом сообщил глава Минобороны страны Хулуси Акар.
"Наши коллеги, продолжающие деятельность в стамбульском Совместном координационном центре, очень плотно работают. Мы трудимся 24 часа в сутки, чтобы обеспечить вывоз зерновых. Наши цели изначально ясны: преодоление продовольственного кризиса, сохранение политической стабильности. Мы над этим работаем, естественно, выступаем за продление соглашения и экспорта зерна. Более того, мы прилагаем усилия на предмет того, что можем сделать для вывоза сельхозпродукции из российских портов", – сказал министр.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется на продление зерновой сделки и начало поставок продукции из России, в первую очередь, в нуждающиеся страны.

С начала реализации зерновой сделки передано свыше 8 млн тонн сельхозпродукции Украины, сообщают турецкие власти.

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#Турция
#зерноваясделка
#экономика
#поставки
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