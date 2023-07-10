Глава YLB Рамос заявил, что Боливия и Россия ищут возможности расширить соглашение по литию

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Боливия и Россия ищут возможность расширить соглашение по литию, в которое может быть включено производство побочных минералов и металлов.
Об этом рассказал президент Yacimientos de litio bolivianos (YLB) Карлос Рамос, пишет РИА Новости.
В данный момент основное внимание приковано к литию, так как его добавленная стоимость самая высокая. Но существуют и другие предложения, поэтому можно улучшить процесс производства, добывая другие полезные ископаемые с коммерческой точки зрения.
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«Мы хотим охватить большую часть производственной цепочки. Мы знаем, что солончаки — это не только литий, там есть магний, натрий, калий, разные элементы, которые можно использовать в промышленности», —рассказал Карлос Рамос.
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Мария Фирсова