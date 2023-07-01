Глобальные трейдеры прекратили поставки зерна из России

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Глобальные зернотрейдеры остановили экспорт российского зерна с 1 июля
Глобальные зернотрейдеры — Cargill, Viterra, Louis Dreyfus —больше не будут поставлять российское зерно с 1 июля 2023 года. Они решили покинуть российский рынок, пишет «Интерфакс».
«Экспорту российского зерна ничто не угрожает, кроме скрытого санкционного давления», —заявил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.
При этом эксперты рынка сходятся во мнении, что уход мировых трейдеров зерна скажется на отгрузке зерновых через Черное море и Кавказ. В случае, если место западных компаний займут отечественные, то это, возможно, повлияет на конкуренцию на уровне продаж аграриями.
По мнению аналитиков, лучше было бы сохранить управленческие команды ушедших компаний. Доля Cargill, Viterra и Louis Dreyfus в экспорте равнялась 16%. Поэтому есть вероятность того, что их бывшие дочерние компании будут исполнять прежние обязанности.
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«Экспорту российского зерна ничто не угрожает, кроме скрытого санкционного давления», —заявил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.
По мнению аналитиков, лучше было бы сохранить управленческие команды ушедших компаний. Доля Cargill, Viterra и Louis Dreyfus в экспорте равнялась 16%. Поэтому есть вероятность того, что их бывшие дочерние компании будут исполнять прежние обязанности.
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Мария Фирсова