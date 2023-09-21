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Голикова: В России сокращается возрастная группа работников от 30 до 39 лет

В правительстве РФ озабочены сокращением числа работников от 30 до 39 лет
21 сентября 2023, 18:05
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что возрастная группа работников от 30 до 39 лет сократилась уже на 30% в российской экономике.
«Нас пугает дисбаланс, который в силу демографии складывается в ближайшее время по возрастам 30-39 лет. Это самый востребованный персонал, самый готовый к изменениям. Их количество сокращается на 30%», - объяснила Голикова.

Однако, по ее словам, число безработных среди молодых и возрастных людей растет. Она также уточнила, что по некоторым профессиям в отрасли строительства не хватает сотрудников. Причем в области финансов и страхового дела отмечается перебор людей.


Таким образом, планируется пересмотреть подготовку кадров на уровне среднего специального и высшего образований, а также подготовить профориентацию в школе.

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#подмосковье
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В Топливном союзе раскрыли, кто виноват в росте цен на дизель и бензин
Топливный эксперт Баженов объяснил, почему в РФ резко выросли цены на бензин
21 сентября 2023, 15:40

Фото: IStock/bizoo_n

В России временно ограничили экспорт бензина и дизеля, чтобы снизить цены для внутренних потребителей. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.
Руководитель аналитического центра независимого топливного союза Григорий Баженов выразил надежду на то, что ограничения действительно продлятся недолго и за это время власти выработают системные решения для стабилизации рынка. Однако в беседе с «Радио 1» он рассказал, что ключевая проблема роста цен на топливо заключается не в объёме производимого бензина и дизеля.
«Ключевая проблема не в том, какой объём дизеля и бензина есть на рынке – он профицитный, мы столько не потребляем, сколько распределяем. Дело в том, что нефтяники не хотели компенсировать возросший спрос через биржу. То есть они не увеличивали предложение в паритете с выросшим спросом», — сказал эксперт.
Григорий Баженов подчеркнул, что цены начали расти не внезапно. Первые скачки зафиксировали ещё в январе этого года. Уже с апреля цены выросли вдвое.
«Рост цен начался ещё в январе, но можно сказать, что это просто был отыгрыш тех низких значений, которые были в 2022 году. Так мы вышли на приемлемый уровень для рынка – 47-48 тысяч за тонну, если говорить про 92-й бензин. Серьёзный рост начался с апреля 2023 года. Например, 92-й вырос с 45 тысяч за тонну до 70 тысяч, то есть почти в два раза увеличились цены», — добавил Баженов.
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#экспорт
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В России резко упали цены на картофель
21 сентября 2023, 15:38

Фото: istockphoto/Roxiller

В России резко снизилась цена на картофель нового урожая. По данным Картофельного союза, в конце августа цена на корнеплод составляла 19 рублей за килограмм. Это на 27% ниже цены, зафиксированной в конце июля.
В прошлом году в этот период времени крестьянские и фермерские хозяйства реализовывали этот товар по цене 36 рублей за килограмм, сообщают «Ведомости». По мнению руководителя аппарата Картофельного союза Татьяны Губиной, основная причина падения цен — высокий урожай. По данным Росстата, на 1 сентября 2023 года российские аграрии собрали 5,5 миллиона тонн картофеля, что на 4,5% больше, чем за такой же период прошлого года.

Кроме того, производители сельскохозяйственной продукции сталкиваются с нехваткой хранилищ. Картофельный союз уже предупреждал министерство сельского хозяйства о недостатке мощностей для хранения.

Представители торговых сетей отмечают, что с середины августа по конец сентября в России традиционно отмецается падение стоимости картофеля нового урожая. Это связано с сезонным снижением цен.

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#производители
#картофель
#цена
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Мособлдума подняла базовый размер арендной платы за подмосковную землю
21 сентября 2023, 14:55

Фото: Мособлдума

Базовый размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области, увеличен на 2024 год на 4%. Как передаёт корреспондент «Радио 1», соответствующий закон приняла Мособлдума на первом заседании осенней сессии.
«Базовый размер арендной платы не поднимался несколько лет, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на арендаторов. Но на сегодняшний день по экономическим показателям он должен быть выше. Мы увеличиваем его только на уровень инфляции, прогнозируемый Минэкономразвития России», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин
Размер арендной платы – один из главных источников дохода муниципалитета. Его устанавливают ежегодно. Он применяется для расчёта показателей консолидированного бюджета и бюджета муниципальных образований.
 
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Разведение племенной птицы вошло в перечень для импортозамещения в Подмосковье
21 сентября 2023, 14:44

Фото: Istockphoto / Ksenia Shestakova

Перечень для импортозамещения в Московской области пополнили разведение племенной птицы и деятельность инкубаторов. Как передаёт корреспондент «Радио 1», соответствующий закон приняла Мособлдума на первом заседании осенней сессии.
«Перечень дополнен двумя видами деятельности. Теперь организации, занимающиеся разведением племенной птицы, смогут получить все меры поддержки в рамках импортозамещения. Это земля за рубль, льготные кредиты и другие меры. Это поможет снизить сроки окупаемости проектов в сфере птицеводства, повысить инвестиционную привлекательность региона», – заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Таким образом, теперь в перечень будут входить 29 видов предпринимательской деятельности.

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#подмосковье
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Подмосковным производителям минеральных вод теперь положена господдержка
21 сентября 2023, 14:31

Фото: Мособлдума

Производители минеральных вод из Московской области теперь смогут воспользоваться мерами господдержки. Как передаёт корреспондент «Радио 1», соответствующий закон приняла Мособлдума на первом заседании осенней сессии.
«В Подмосковье – более 200 организаций, которые занимаются добычей и реализацией минеральных питьевых вод. Теперь предприятия этого сегмента смогут получать меры поддержки, предусмотренные для малого и среднего бизнеса Подмосковья. Ранее такой возможности у них не было», – заявил председатель комитета Мособлдумы по экономической политике Тарас Ефимов.
Узнать обо всех мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства можно на Инвестиционном портале Московской области. Подать заявку на получение мер поддержки предприниматели могут через этот портал, а также портал государственных и муниципальных услуг Московской области.

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Bloomberg: Египет отказался от закупок российского зерна
21 сентября 2023, 10:25

Фото: istockphoto/Andrey Iudin

Египет отказался от закупок у России пшеницы в пользу поставок из Болгарии и Франции. Причиной стало несогласие с ценой, которую предложила российская сторона.
Египет еще в начале сентября заявлял о намерении закупить в России 480 миллионов тонн пшеницы, сообщает Bloomberg. Министр снабжения страны Али Эль-Мосильхи сообщил, что цена сделки составляет 270 долларов за тонну, включая фрахт. Однако эта цена оказалась ниже неофициального минимума, установленного российской стороной, поэтому Москва заблокировала поставку. В итоге почти полмиллиона тонн зерна Египет закупит в Болгарии и Франции.

Египетское руководство через несколько дней объявило, что трейдеру Solaris будет предоставлена возможность поставлять зерно любого происхождения. В Российском зерновом союзе рассказали, что в августе 2023 года Египет стал крупнейшим покупателем российской пшеницы. В эту страну было отгружено 910 тонн зерна.

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Германия нарастила закупки нефти из России через Индию в 12 раз
21 сентября 2023, 09:41

Фото: istockphoto/PhonlamaiPhoto

Германия продолжает скупать российские углеводороды всеми возможными способами, вопреки любым санкциям. На покупку газойля, используемого для изготовления дизельного или печного топлива, Берлин в 2023 году израсходовал 451 миллион евро.
Показатели экспорта российской нефти в августе нынешнего года вернулись к максимуму 2022 года. А в сентябре аналитики прогнозируют рост доходов от продажи черного золота на 14%. За 2022 год с западных рынков на восточные было перенаправлено около 40 миллионов тонн нефти, а доля российской нефти в импорте стран Евросоюза сократилась до 23,3%.

Однако во всем мире научились тщательно скрывать происхождение нефти и нефтепродуктов. Небольшие партии соединялись друг с другом и образовывали в итоге крупную поставку. Несмотря на эмбарго ЕС, Германия, используя обходные пути, продолжает закупку российских углеводородов. С начала 2023 года объем нефти, попавший в ФРГ через Индию, увеличился в 12 раз. Страны запада вынуждены хитрить и переплачивать, чтобы обойти свои собственные запреты и правила.

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АККОР: Свинина в России может подорожать на 10-20% из-за АЧС
21 сентября 2023, 08:56

Фото: istockphoto/Samoilov

В ближайшее время свинина в России может вырасти в цене на 10-20%. Причины этого в эпидемии африканской чумы свиней (АЧС), сокращении поголовья и более выгодной реализации мяса на экспорт.
Об этом сообщили в Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России (АККОР). В некоторых регионах страны цены уже начали расти. Например, в Краснодарском крае свинина в последние дни подорожала на 30-60 рублей за килограмм, передают «Известия». Кроме вышеназванных причин, рост стоимости свиного мяса связан также с увеличением издержек производителей, в том числе логистических из-за подорожания топлива.

Кроме того, аграрии считают несправедливым, что свинина стоит столько же, сколько курица, которая должна быть самым дешевым мясом. В некоторых регионах зафиксировано появление в продаже мяса, зараженного вирусом АЧС. В текущем году зафиксированы 64 вспышки этого заболевания на территории России. В отличие от прогноза фермеров, в Национальном свином союзе считают, что рост цен на мясо останется в пределах инфляции — на уровне около 5%.

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#цены
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#заболевания
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Уже 586 тыс предпринимателей работают в Подмосковье в статусе самозанятых
20 сентября 2023, 20:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Число самозанятых в Подмосковье за лето увеличилось более чем на 44 тыс. Такие данные привела зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Сегодня в регионе уже 586 тыс предпринимателей работают в этом статусе. В летний период в Подмосковье было зарегистрировано более 44 тыс самозанятых. Всего же с начала года этот показатель увеличился на 105 тысяч. То есть рост составил 22%», – рассказала Зиновьева.
Зампред напомнила, что в Московской области до конца года продолжается приём заявок на субсидии при выходе на маркетплейсы. Получить поддержку на 500 тыс рублей наравне с субъектами малого и среднего предпринимательства могут и самозанятые.

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