Голикова: В России сокращается возрастная группа работников от 30 до 39 лет

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что возрастная группа работников от 30 до 39 лет сократилась уже на 30% в российской экономике.
«Нас пугает дисбаланс, который в силу демографии складывается в ближайшее время по возрастам 30-39 лет. Это самый востребованный персонал, самый готовый к изменениям. Их количество сокращается на 30%», - объяснила Голикова.
Однако, по ее словам, число безработных среди молодых и возрастных людей растет. Она также уточнила, что по некоторым профессиям в отрасли строительства не хватает сотрудников. Причем в области финансов и страхового дела отмечается перебор людей.
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