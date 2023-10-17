Google «обрушил» курс доллара до 62 рублей

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Вечером 16 октября поисковый сервис Google показывал ошибочный курс доллара. Редакция «Радио 1» расскажет, с чем связаны неполадки и что влияет на отношение доллара к рублю.
Доллар 62 рубля
В поисковой системе Google минувшим вечером возник сбой. На сайте поисковика курс доллара отображался в значении 62,62 рубля. Некорректное значение валюты было зафиксировано из-за возникших неполадок в работе сервиса. Вскоре неточность была устранена.
Реальный курс доллара
Реальное значение курса доллара поисковик Google отобразил в 23:40 по мск, через два часа после фиксации сбоя. Согласно данным Мосбиржи, курс доллара составлял 97 рублей. Последний раз, когда курс американской валюты находился на уровне 62 рублей, был в декабре 2022 года.
Курс доллара: от чего зависит
Рубль продолжит падать
О ситуации, связанной с волатильностью рубля высказался финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Радио 1». По его словам, указ президента России, подписанный главой государства накануне, надолго укрепить рубль не сможет. Напомним, речь идет о требовании президента об обязательной продаже валютной выручки для отдельных компаний.
Эксперт заявил, что указ не поможет решить основные проблемы российской экономики и его действие урегулирует рыночную ситуацию на короткий срок. Он также добавил, что российская валюта продолжит падать.
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