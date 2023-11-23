Городской округ Пушкинский стал лидером Подмосковья по объёму заготовки кормов

Фото: Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
Городской округ Пушкинский попал в число лидеров Московской области по объёму заготовки кормов. Об этом рассказали в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова.
«Традиционно в регионе завершился сезон заготовки кормов уборкой кукурузы на корнаж - перспективного корма для высокопродуктивного молочного животноводства. Хозяйства области активно применяют новые и высокоэнергетические корма. Среди лидеров выделяем Ступино, Серпухов, Пушкино и Зарайск, которые силами аграриев в общей сложности заготовили 34 тысячи тонн корнажа, что на 10% больше уровня прошлого года», — отметил зампред правительства Московской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.Читайте также:
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