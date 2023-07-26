Госдеп: СВО не обрушила экономику России

Мининвест Подмосковья в ближайшее время запустил новые онлайн-сервисы для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе для экспортёров. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.