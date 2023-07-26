Госдеп: СВО не обрушила экономику России

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Соединенные Штаты не видят предпосылок для коллапса российской экономики на фоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил координатор санкционной политики Госдепартамента Джеймс О''Брайен.
Во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената США О'Брайен заявил, что в начале спецоперации российская экономика входила в топ-10 крупнейших в мире.
Ранее немецкое издание Der Spiegel опросило экспертов и пришло к выводу, что санкции, принятые Западом в отношении Москвы, не смогли сломить российскую экономику, которая способна годами выдерживать вводимые ограничения, даже в условиях продолжающейся специальной военной операции (СВО).
Российская экономика, несмотря на ослабление рубля, отнюдь не впала в рецессию, как того ожидали. Более того, слабый рубль помогает властям за счет продажи сырья покрывать дефицит госбюджета, так как доходы от экспорта ископаемого топлива Россия получает в валюте, а пенсии, зарплаты и пособия внутри страны выплачиваются в рублях.
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«Мы не видим [предпосылок к] краху [российской экономики]», — сказал он (цитата по ТАСС).
Российская экономика, несмотря на ослабление рубля, отнюдь не впала в рецессию, как того ожидали. Более того, слабый рубль помогает властям за счет продажи сырья покрывать дефицит госбюджета, так как доходы от экспорта ископаемого топлива Россия получает в валюте, а пенсии, зарплаты и пособия внутри страны выплачиваются в рублях.
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Артем Путинцев