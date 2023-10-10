Госдолг США вырос еще на полтриллиона долларов

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Государственный долг США вырос на 500 миллиардов долларов менее чем за месяц с тех пор, как достиг новой исторической отметки в 33 триллиона долларов. Об этом говорится в данных казначейства США.
Сообщается, что на данный момент размер государственного долга США составляет 33 триллиона 513 миллиардов долларов.
Напомним, в сентябре американский Минфин сообщил, что госдолг США впервые превысил 33 триллиона долларов. На сайте ведомства по состоянию на 18 сентября значилась сумма 33,04 триллиона долларов.
Ранее сообщалось, что с начала текущего года государственный долг США вырос с чуть более 30 триллионов долларов, и теперь считается, что он может достичь отметки в 34 триллиона долларов уже в начале декабря.
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Напомним, в сентябре американский Минфин сообщил, что госдолг США впервые превысил 33 триллиона долларов. На сайте ведомства по состоянию на 18 сентября значилась сумма 33,04 триллиона долларов.
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Екатерина Коршунова