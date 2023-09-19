Госдолг США впервые в истории превысил отметку в 33 триллиона долларов

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Госдолг США впервые превысил 33 триллиона долларов. Такие данные опубликовал американский Минфин.
На сайте ведомства по состоянию на 18 сентября значится сумма $33,04 трлн. 16 июня она преодолела отметку $32 трлн.
3 июня президент США Джо Байден утвердил «Закон о налоговой ответственности от 2023 года», который приостанавливает действие лимита государственного долга до 1 января 2025 года. По условиям договоренности, в 2024 финансовом году 886 млрд долларов будет выделено на оборону, 121 млрд — на медицинское обслуживание ветеранов, 637 млрд долларов — на другие необоронные программы.
Ранее Байден заявил, что сделка по государственному долгу помогла избежать краха репутации США как надежного финансового партнера. По словам американского лидера, при принятии этого документа «ставки были высоки как никогда», однако экономический коллапс в итоге удалось предотвратить.
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Артем Путинцев