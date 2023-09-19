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Госдолг США впервые в истории превысил отметку в 33 триллиона долларов

19 сентября 2023, 05:38
Фото: iStock/zimmytws

Фото: iStock/zimmytws

Госдолг США впервые превысил 33 триллиона долларов. Такие данные опубликовал американский Минфин.
На сайте ведомства по состоянию на 18 сентября значится сумма $33,04 трлн. 16 июня она преодолела отметку $32 трлн.

3 июня президент США Джо Байден утвердил «Закон о налоговой ответственности от 2023 года», который приостанавливает действие лимита государственного долга до 1 января 2025 года. По условиям договоренности, в 2024 финансовом году 886 млрд долларов будет выделено на оборону, 121 млрд — на медицинское обслуживание ветеранов, 637 млрд долларов — на другие необоронные программы.


Ранее Байден заявил, что сделка по государственному долгу помогла избежать краха репутации США как надежного финансового партнера. По словам американского лидера, при принятии этого документа «ставки были высоки как никогда», однако экономический коллапс в итоге удалось предотвратить.

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#долги
#минфин
#сша
#бюджет
#джозеф байден
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РБК: Путин призвал правительство и ЦБ принять все меры для укрепления рубля
19 сентября 2023, 01:51

Фото: официальный сайт Кремля

Президент России Владимир Путин считает одной из причин роста инфляции в стране ослабление рубля, передает РБК. Он поручил кабмину совместно с Центральным банком РФ принять все необходимые меры для того, чтобы укрепить национальную валюту.
«Сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции. Главный фактор здесь понятен – это ослабление рубля, и необходимо чётко понимать его причины и своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения», — сказал глава российского государства в ходе совещания по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы.

Несколько дней назад в России была увеличена ключевая ставка с 12 до 13%. Такое решение принял Центральный банк РФ из-за инфляционного давления в стране и для стабилизации показателей спроса на внутреннем рынке. Центробанк повысил прогноз по инфляции на этот год до 6-7% с 5-6,5%, ожидаемых ранее, однако сохранил прогноз в 4% на 2024 и последующие годы.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что в нашей стране курс рубля плавающий. Она отметила, что в регуляторе учитывают тот факт, что динамика курса и его ослабление — это проинфляционный фактор.

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#рубль
#инфляция
#правительство
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#курс рубля
#владимир путин
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Академик РАН Глазьев: всех сотрудников Центробанка можно заменить одним человеком
Академик Глазьев: ДКП России можно заменить программой с ИИ
18 сентября 2023, 20:24

Фото: iStock/hank5

Академик РАН Сергей Глазьев в беседе с «Царьградом» предложил заменить председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину и всех сотрудников банка одним человеком, а денежно-кредитную политики – программой с искусственным интеллектом.
Ранее Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 12% до 13%. Набиуллина заявила, что для возвращения к показателю в 4% необходимо пройти трудный этап денежно-кредитной политики. 

Комментируя данные заявления Глазьев нашёл способ сэкономить государственные бюджетные средства. Он предложил заменить всех сотрудников Центробанка одним человеком, «который будет просто включать и выключать компьютер».

А всю денежно-кредитную политику России собеседник «Царьграда» предложил заключить в программу с искусственным интеллектом, которая будет работать по простому алгоритму: «Инфляция идёт вверх – включается тумблер – процентная ставка повышается. Если инфляция идёт вниз – срабатывает кнопка – процентная ставка понижается».

Таким образом Глазьев заключил, что такую простую схему выполнит даже самая элементарная программа, а вот сотрудники Центробанка почему-то не могут.

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#экономика
#ключевая ставка
#банк россии
#эльвира набиуллина
#искусственный интеллект
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Автоэкперт Сажин: автомобиль в России стал роскошью, а не средством передвижения
Автоэксперт Сажин: рост цен на автомобили продолжится
18 сентября 2023, 19:25

Фото: iStock/Fahroni

Автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной службой новостей отметил, что в настоящее время подорожавшие автомобили стали роскошью, а не простым средством передвижения.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что начавшийся в августе рост цен на автомобили продолжится и в сентябре. Уточняется, что машины стали дороже на 4 – 20%.

Сажин рассказал, что сейчас трудно определить дальнейшие цены на авто. Но эксперт уверяет, что ждать снижения стоимости точно не стоит, причём даже на отечественный автопром. В настоящее время представленные на рынке российские автомобили стоят от одного млн рублей, а цены на иномарки начинаются с двух млн рублей.

По словам эксперта, это связано с высокой стоимостью запчастей, а также нестабильным положением российского рубля. Однако Сажин в беседе с ОСН заявил, что исправить эту ситуацию можно только производством собственных комплектующих для авто. 

Кроме того, автоэксперт отметил и рост цен на вторичном рынке. Это связано с тем, что автомобилисты пытаются найти альтернативу российским и китайским авто среди подержанных иномарок, которые, соответственно, растут в цене. 

В заключение Сажин отметил, что при сохранении такой тенденции будет заметен полный отказ россиян от использования автомобилей. По мнению эксперта, все пересядут на общественный транспорт или каршеринговые авто.

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#автомобили
#цены
#покупка
#экономика
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Подмосковье в прошлом году экспортировало в Китай 88 тыс тонн продукции агропрома
18 сентября 2023, 17:34

Фото: Istockphoto / Zerbor

Экспорт подмосковной продукции агропромышленного комплекса в Китай в 2022 году составил около 88 тыс тонн. Об этом сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов. Он выступил на Международной конференции по образовательному, научно-техническому и торгово-экономическому обмену между провинцией Шаньдун и Московской областью.
«Для Подмосковья Китай – главный торговый партнёр по общему объёму торговли и один из самых крупных – в сфере АПК. КНР находится на третьем месте по объёмам экспорта сельхозпродукции из региона. Так, в прошлом году Подмосковье поставило почти 88 тыс тонн такой продукции. К аналогичному периоду прошлого года прирост составил 19% или 300 млн долларов», – отметил Филимонов.
Представители деловых кругов и предприятий Московской области и провинции Шаньдун обсудили на конференции сотрудничество в сфере организации прямой поставки товаров по железнодорожному пути из Подмосковья в Китай.

Обсуждали и совместные проекты в науке и образовании, в том числе программы обмена научными сотрудниками и абитуриентами между странами. 
 
На мероприятии были подписаны меморандумы об установлении партнёрских отношений между Торгово-промышленной палатой Московской области и аналогичной структурой провинции Шаньдун.  Соглашения позволят развивать ещё один канал расширения связей в сфере торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества с Китаем, наладить новые контакты и реализовывать совместные проекты.

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#экономика
#экспорт
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#подмосковье
#московская область
#минсельхозпрод мо
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Каждый пятый банковский заемщик не может платить по кредиту вовремя
Специалист ОНФ Пожарская: порядка 10 млн россиян не справляются с кредитами
18 сентября 2023, 15:30

Фото: IStock/alexialex

Россиянам улучшат условия погашения просроченных кредитов. Клиентам разрешат оплачивать задолженность по займу, проценты и основной долг раньше неустоек банку. Такой законопроект уже согласовали в правительстве, теперь документ готовят ко второму чтению.
Эксперт проекта «За права заёмщиков» общероссийского народного фронта Александра Пожарская инициативу поддержала. В беседе с «Радио 1» она рассказала, что сегодня каждый пятый россиянин не может справиться с кредитом.
«Сейчас приблизительно 10 миллионов человек, то есть каждый пятый заёмщик, не справляются со своими долгами по кредитам и по займам. Это в том числе ипотека, микрозаймы, займы, кредиты в кредитно-потребительских кооперативах», — сказала Пожарская.
Специалист подчеркнула, что на протяжении шести лет просрочка по кредитам в стране снижалась. Однако с 2021 года россияне снова столкнулись с трудностями.
«С 2014 по 2021 год просрочка медленно, но верно снижалась, несмотря на растущий уровень закредитованности. Но в связи с тем, что случилась пандемия, жёсткий локдаун, а затем появились негативные явления, в том числе в сфере экономики и финансов, связанные с СВО: санкции, уход компаний с российского рынка, огромное число людей, которые лишились работы, не могли выполнять обязательства по своим кредитам», — добавила эксперт.
Новая инициатива, по мнению, собеседницы, позволит повысить правовую защищённость граждан как экономически слабой стороны в договоре.
«В той модели, которая существует сейчас, многие заёмщики, столкнувшись с финансовыми проблемами или не справившись с обслуживанием долгов в силу разных причин, в том числе в силу низкой финансово-правовой грамотности, сами себя закабаляют. Они вынуждены сначала оплачивать штрафы и пени, поэтому на основную часть долго часто не остается денег», — отметила Пожарская.
К негативным явлениям рынка специалист также отнесла навязывание дополнительных услуг от банков и финансовых организаций. По её словам, многие из невыгодны для заёмщиков, но отказаться от них россияне зачастую не могут.

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#кредиты
#ипотека
#человек
#россияне
#штрафы
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Товарооборот между Россией и США упал до рекордного минимума
18 сентября 2023, 15:21

Фото: istockphoto/donfiore

Объем взаимной торговли России и США снизился в 11 раз и достиг показателя 277 миллионов долларов. Это абсолютный минимум с февраля 2022 года, когда начали вводиться жесткие антироссийские санкции.
В товарообороте России и США в настоящее время 90% составляют российские поставки, в то время как американский импорт из России сократился по итогам июля 2023 года до $36 млн. По данным Бюро переписей США (Census Bureau), основу экспорта из России в Соединенные Штаты составляют три группы товаров — ядерное топливо, минеральные удобрения и металлы платиновой группы (палладий, платина, родий). За 2023 год Россия поставила в США товаров на сумму около $3 млрд. Из них $2,5 млрд пришлись на эти три группы.

Россия остается крупнейшим поставщиком обогащенного урана в США. Единственной компанией в мире, которая занимается коммерческой реализацией типа урана с уровнем обогащения до 20%, является внешнеторговая компания «Росатома» «Техснабэкспорт» (торговая марка — TENEX). 

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#сша
#россия
#топливо
#удобрения
#импорт
#поставки
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Австрийская компания Mondi продает свой последний бизнес в России
18 сентября 2023, 14:19

Фото: istockphoto/svengine

Группа компаний Mondi из Австрии продает свой последний и самый крупный российский актив. Это АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», которое намеревается приобрести ООО «Сезар инвест».
Сумма сделки оценивается в 80 млрд рублей (примерно €775 по текущему курсу). По сообщению представителей австрийской фирмы, Федеральная антимонопольная служба РФ и правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрили сделку на условиях, согласованных продавцом и покупателем.

Общая сумма покупки будет выплачена Mondi шестью ежемесячными траншами. После выплаты первых четырех частей до конца 2023 года по условиям договора право собственности на предприятие перейдет к компании «Сезар инвест». «Монди Сыктывкарский ЛПК» является одним из крупнейших в России производителей немелованной бумаги и тарного картона. На предприятии трудятся около 4,5 тысячи человек.

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#рф
#служба
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В Московской области реализуют более 200 проектов импортозамещения
18 сентября 2023, 13:50

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Количество проектов импортозамещения, сопровождаемых подмосковным Мининвестом, в сентябре превысило 200. Об этом заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Подмосковье – на первом месте среди регионов по количеству импортозамещающих инвестпроектов. Сегодня на разных стадиях реализации в Московской области находятся 202 проекта в сфере импортозамещения. Суммарный объём инвестиций по проектам составит порядка 163 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать в регионе почти 19 тыс рабочих мест», – сказала Зиновьева.
По словам зампреда, в 2023 году планируется реализовать 50 новых проектов. Инвестиции в них составят почти 49,5 млрд рублей, на предприятиях создадут около 4,3 тыс рабочих мест.  

Зиновьева добавила, что в этом году в Подмосковье реализовано уже 29 импортозамещающих инвестпроектов, а их общее число достигло 50. 

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#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#экономика
#импортозамещение
#московская область
#подмосковье
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В России сократилось количество выданных автокредитов
АГНМ: в России наблюдается 2%-е снижение выдачи автокредитов
18 сентября 2023, 11:40

Фото: iStock/everydayplus

В России за август на 2% сократилось количество выданных автокредитов, по сравнению с показателями июля текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Уточняется, что в августе этого года было выдано 86,4 тыс. кредитов как на новые автомобили, так и на авто с пробегом. При этом, в июле, который стал рекордным с начала 2022 года по выдаче автокредитов, насчитывается 88,1 тыс. единиц. То есть наблюдается падение показателей на 2%. 

«Агентство городских новостей Москва» отметило, что наибольшее количество автокредитов в августе 2023 года было выдано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Краснодарском крае. 

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков сообщил, что снижение количества выдаваемых автокредитов говорит о стабилизации ситуации на рынке, поскольку в целом за год наблюдался рост. Он связан в первую очередь с увеличением продаж автомобилей, поставляемых из дружественных стран, например, из Китая. Выросло количество и продаваемых авто с пробегом. Кроме того, в этом году была возобновлена госпрограмма льготного автокредитования. 

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