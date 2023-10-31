Госдума отклонила законопроект о расширении полномочий Банка России

Фото: iStock/Oleg Elkov
Госдума отклонила в первом чтении законопроект от депутатов фракции КПРФ, которые предложили расширить функции и полномочия Банка России.
Законопроект должен был внести дополнения в закон о деятельности Центробанка. Так, предлагалось обозначить определения понятий золотовалютный резерв (ЗВР) РФ и золотой запас РФ, а также внести общие положения о порядке формирования и использования ЗВР.
Также документом предусматривается, что Центробанк должен заниматься разработкой стратегических основ валютной политики России, а не только реализовывать денежно-кредитную политику. Разработчики законопроекта посчитали правильной политику размещения части финансовых резервов в монетарное золото.
Кроме того, законопроект должен был закрепить за Банком России обязанность по созданию условий для переориентации кредитных организаций на инвестионно-кредитную деятельность и установку дополнительных требований к кандидатам, которые выдвигаются на должности председателя Центробанка и членов совета директоров.
Однако Счётная палата РФ, Банк России и комитет Госдумы по финансовому рынку единогласно выступили против принятия этого законопроекта. В Кабмине отметили, что положения о переориентации кредитных организаций на инвестиционно-кредитную деятельность являются нарушением Конституции РФ, где обозначено право на свободу экономической деятельности.
В Центробанке отметили, что для внесения определений понятиям ЗВР и золотой запас, необходим комплексный подход к терминологии, чтобы избежать путаницы. Также там отметили, что законопроект затрагивает Минфин РФ, то есть, выходит за рамки законодательства ЦБ.
Читайте также:
Госдума распространила на добровольцев ответственность за порчу военного имущества
Проекты постановлений о лишении мандатов Власова и Белоусова внесены в Госдуму
Депутат ГД объяснил причину случаев «катастрофического» затягивания выплат бойцам СВО
Также документом предусматривается, что Центробанк должен заниматься разработкой стратегических основ валютной политики России, а не только реализовывать денежно-кредитную политику. Разработчики законопроекта посчитали правильной политику размещения части финансовых резервов в монетарное золото.
Однако Счётная палата РФ, Банк России и комитет Госдумы по финансовому рынку единогласно выступили против принятия этого законопроекта. В Кабмине отметили, что положения о переориентации кредитных организаций на инвестиционно-кредитную деятельность являются нарушением Конституции РФ, где обозначено право на свободу экономической деятельности.
В Центробанке отметили, что для внесения определений понятиям ЗВР и золотой запас, необходим комплексный подход к терминологии, чтобы избежать путаницы. Также там отметили, что законопроект затрагивает Минфин РФ, то есть, выходит за рамки законодательства ЦБ.
Читайте также:
Госдума распространила на добровольцев ответственность за порчу военного имущества
Проекты постановлений о лишении мандатов Власова и Белоусова внесены в Госдуму
Депутат ГД объяснил причину случаев «катастрофического» затягивания выплат бойцам СВО
Анастасия Чинкова