Госдума приняла закон о налогах для удаленщиков и фрилансеров

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Председатель Российского союза налогоплательщиков, депутат Госдумы Артём Кирьянов рассказал, что Госдума в третьем чтении приняла закон об НДФЛ для удаленщиков и фрилансеров, которые трудятся как внутри России, так и за границей. Об этом сообщает «Абзац».
«Речь идёт о ставке в 13–15%, как и для всех остальных россиян. 15% – ставка, которая начинается при доходах от пяти миллионов рублей в год», — приводит слова Кирьянова «Абзац».
Отмечается, что повышенные средства поступят в фонд целевого назначения «Круг добра», занимающийся детьми с тяжёлыми патологиями редких заболеваний.
Кирьянов пояснил, что ставка в 30% по налогам на доходы физических лиц присутствует в российском законодательстве. Она относится к тем людям, которые большую часть времени проводят за пределами России.
Сообщается, что закон упрощает порядок получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ. Теперь компании самостоятельно будут направлять необходимые сведения в налоговые органы.
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